РФ ударила повторно: на Харьковщине погиб спасатель, еще пятеро – ранены
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, трагедия произошла в результате удара РФ по Купянскому району.
Спасатели тушили пожар, который начался из-за удара беспилотника в Зеленому Гае Великобурлукской громады. Однако россияне обстреляли село повторно.
«Погиб настоящий Герой – командир отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Чистиков Юрий Петрович, 1975 года рождения», – написали в облуправлении ГСЧС.
У спасателя осталась дочь, уточнили в сообщении. Кроме того, в результате «прилета» пострадали пятеро сотрудников ГСЧС.
Читайте также: В огне на Салтовке погиб человек – данные ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «РФ ударила повторно: на Харьковщине погиб спасатель, еще пятеро – ранены», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 октября 2025 в 08:37;