РФ ударила повторно: на Харьковщине погиб спасатель, еще пятеро – ранены

Происшествия 08:37   23.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, трагедия произошла в результате удара РФ по Купянскому району. 

Спасатели тушили пожар, который начался из-за удара беспилотника в Зеленому Гае Великобурлукской громады. Однако россияне обстреляли село повторно.

«Погиб настоящий Герой – командир отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Чистиков Юрий Петрович, 1975 года рождения», – написали в облуправлении ГСЧС.

У спасателя осталась дочь, уточнили в сообщении. Кроме того, в результате «прилета» пострадали пятеро сотрудников ГСЧС.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
