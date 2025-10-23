Live
  • Чт 23.10.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.37

Дитина загубилась у метро в Харкові: чи знайшли її рідних

Суспільство 16:46   23.10.2025
Вікторія Яковенко
Дитина загубилась у метро в Харкові: чи знайшли її рідних Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці повернули батькам 7-річну дівчинку, яка загубилася у метро Харкова.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, сьогодні, 23 жовтня, близько 08:30 поліцейські метрополітену помітили дитину в підземному переході станції метро «Академіка Павлова». Дівчинка перебувала без супроводу дорослих.

«Як з’ясувалося, дівчинка відстала від бабусі у переході та загубилася. Правоохоронці оперативно з’ясували обставини події та встановили батьків дитини. Загрози життю і здоров’ю дівчинки немає, її передали рідним», – зазначили правоохоронці.

У поліції нагадують батькам про необхідність постійно стежити за дітьми у громадських місцях, особливо на станціях і переходах метрополітену.

Нагадаємо, 8 жовтня у Берестинському районі зникла малолітня дитина. До пошукової операції поліція залучила особовий склад та сучасний БпЛА «DJI Mavic 3». За допомогою дрону капітан поліції Андрій Греш обстежив ту частину території, куди було б важко дістатися пішим патрулям. І «мавік» справді дозволив швидко знайти дитину.

Читайте також: 16-річна дівчина отримала опіки під час пожежі на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Дитина загубилась у метро в Харкові: чи знайшли її рідних
Дитина загубилась у метро в Харкові: чи знайшли її рідних
23.10.2025, 16:46
23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області
23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області
22.10.2025, 20:38
Де на Харківщині можуть не включити опалення: коментар Синєгубова (відео)
Де на Харківщині можуть не включити опалення: коментар Синєгубова (відео)
23.10.2025, 13:41
Новини Харкова – головне за 23 жовтня: загинув рятувальник, атака на Лозову
Новини Харкова – головне за 23 жовтня: загинув рятувальник, атака на Лозову
23.10.2025, 16:18
Синєгубов розповів про стан постраждалих після обстрілу Харкова (відео)
Синєгубов розповів про стан постраждалих після обстрілу Харкова (відео)
23.10.2025, 13:10
Сесія облради пройшла в Харкові: що ухвалили депутати
Сесія облради пройшла в Харкові: що ухвалили депутати
23.10.2025, 14:20

Новини за темою:

21.10.2025
4-річна дівчинка на Харківщині жила в антисанітарії – поліція забрала дитину
19.10.2025
Зниклу дитину допоміг знайти БпЛА на Харківщині
15.10.2025
Мачуху підозрюють у вбивстві в Харкові, мінування з БпЛА – підсумки 15 жовтня
15.10.2025
У Харкові загинув трирічний хлопчик – підозрюють, що його побила мачуха
28.09.2025
FPV убив батька на очах дитини, Куп’янськ ізолювали – підсумки 28 вересня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дитина загубилась у метро в Харкові: чи знайшли її рідних», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2025 в 16:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повернули батькам 7-річну дівчинку, яка загубилася у метро Харкова.".