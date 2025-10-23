Дитина загубилась у метро в Харкові: чи знайшли її рідних
Правоохоронці повернули батькам 7-річну дівчинку, яка загубилася у метро Харкова.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, сьогодні, 23 жовтня, близько 08:30 поліцейські метрополітену помітили дитину в підземному переході станції метро «Академіка Павлова». Дівчинка перебувала без супроводу дорослих.
«Як з’ясувалося, дівчинка відстала від бабусі у переході та загубилася. Правоохоронці оперативно з’ясували обставини події та встановили батьків дитини. Загрози життю і здоров’ю дівчинки немає, її передали рідним», – зазначили правоохоронці.
У поліції нагадують батькам про необхідність постійно стежити за дітьми у громадських місцях, особливо на станціях і переходах метрополітену.
Нагадаємо, 8 жовтня у Берестинському районі зникла малолітня дитина. До пошукової операції поліція залучила особовий склад та сучасний БпЛА «DJI Mavic 3». За допомогою дрону капітан поліції Андрій Греш обстежив ту частину території, куди було б важко дістатися пішим патрулям. І «мавік» справді дозволив швидко знайти дитину.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дитина, знайшли, метро, новини Харкова;
