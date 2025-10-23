Дитина загубилась у метро в Харкові: чи знайшли її рідних

Правоохоронці повернули батькам 7-річну дівчинку, яка загубилася у метро Харкова.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, сьогодні, 23 жовтня, близько 08:30 поліцейські метрополітену помітили дитину в підземному переході станції метро «Академіка Павлова». Дівчинка перебувала без супроводу дорослих.

«Як з’ясувалося, дівчинка відстала від бабусі у переході та загубилася. Правоохоронці оперативно з’ясували обставини події та встановили батьків дитини. Загрози життю і здоров’ю дівчинки немає, її передали рідним», – зазначили правоохоронці.

У поліції нагадують батькам про необхідність постійно стежити за дітьми у громадських місцях, особливо на станціях і переходах метрополітену.

