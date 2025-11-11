17-річна зникла у ТРЦ в Харкові: дівчину знайшли за межами міста
Харківські правоохоронці розшукали неповнолітню, яка зникла у торгівельно-розважальному центрі міста.
Повідомлення про зникнення підлітка копи отримали 10 листопада, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Вона прийшла в один торгівельно-розважальних центрів разом з опікуном, однак після того, як пішла до вбиральні, не повернулася.
«Правоохоронці перевірили можливі місця перебування, опитали знайомих та відпрацювали прилеглу територію. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців 17-річну дівчину вдалося розшукати упродовж доби. Неповнолітня перебувала в одному із селищ за межами міста», – зазначили у поліції.
Її повернули опікуну, жодних протиправних дій щодо підлітка не вчинено. З дівчиною провели профілактичну бесіду.
Нагадаємо, 23 жовтня поліцейські метрополітену помітили дитину в підземному переході станції метро «Академіка Павлова». Дівчинка перебувала без супроводу дорослих, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Як з’ясувалося, дівчинка відстала від бабусі у переході та загубилася. Правоохоронці оперативно з’ясували обставини події та встановили батьків дитини. Її передали рідним.
Читайте також: Під Харковом – карантин: скажена кішка подряпала дитину і вкусила власницю
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дитина, зник, новини Харкова, поліція, трц;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «17-річна зникла у ТРЦ в Харкові: дівчину знайшли за межами міста», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2025 в 14:43;