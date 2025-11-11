17-річна зникла у ТРЦ в Харкові: дівчину знайшли за межами міста

Харківські правоохоронці розшукали неповнолітню, яка зникла у торгівельно-розважальному центрі міста.

Повідомлення про зникнення підлітка копи отримали 10 листопада, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Вона прийшла в один торгівельно-розважальних центрів разом з опікуном, однак після того, як пішла до вбиральні, не повернулася.

«Правоохоронці перевірили можливі місця перебування, опитали знайомих та відпрацювали прилеглу територію. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців 17-річну дівчину вдалося розшукати упродовж доби. Неповнолітня перебувала в одному із селищ за межами міста», – зазначили у поліції.

Її повернули опікуну, жодних протиправних дій щодо підлітка не вчинено. З дівчиною провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, 23 жовтня поліцейські метрополітену помітили дитину в підземному переході станції метро «Академіка Павлова». Дівчинка перебувала без супроводу дорослих, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Як з’ясувалося, дівчинка відстала від бабусі у переході та загубилася. Правоохоронці оперативно з’ясували обставини події та встановили батьків дитини. Її передали рідним.