Live

Фіктивні генератори продавав чоловік на Харківщині – йому «світить» до 3 років

Події 19:51   09.01.2026
Оксана Якушко
Фіктивні генератори продавав чоловік на Харківщині – йому «світить» до 3 років

Розбагатіти на продажу генераторів 22-річний чоловік вирішив у грудні 2025 року під час відключення світла, повідомляє Нацполіція.

Тоді він протягом кількох днів видавав себе за представника благодійної організації та пропонував купити генератори за неприродно низькою, а тому дуже привабливо ціною. Щоб переконати потенційних жертв, чоловік використовував спеціальні бланки, де виписував накладні та отримував від потерпілих по 6 тисяч гривень за кожен «товар».

Але жодних генераторів він не мав. Від його дій постраждали 8 мешканців Чугуївського району, які загалом втратили близько 48 тисяч гривень.

Поліціянти вилучили під час обшуку бланки та інші докази шахрайства.

Чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Читайте також: Вибух у Харкові 9 січня: була загроза балістики, що відомо (оновлюється)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сильні морози йдуть на Харківщину; ексдепутат забув Porshe – підсумки 9 січня
Сильні морози йдуть на Харківщину; ексдепутат забув Porshe – підсумки 9 січня
09.01.2026, 23:00
Вибух у Харкові 9 січня: по гаражному кооперативу вгатили ракетою “Іскандер”
Вибух у Харкові 9 січня: по гаражному кооперативу вгатили ракетою “Іскандер”
09.01.2026, 22:55
Сніг і сильний вітер. Прогноз погоди на 10 січня у Харкові й області
Сніг і сильний вітер. Прогноз погоди на 10 січня у Харкові й області
09.01.2026, 20:29
Фіктивні генератори продавав чоловік на Харківщині – йому «світить» до 3 років
Фіктивні генератори продавав чоловік на Харківщині – йому «світить» до 3 років
09.01.2026, 19:51
Новини Харкова – головне 9 січня: “приліт” у Слобідському районі міста
Новини Харкова – головне 9 січня: “приліт” у Слобідському районі міста
09.01.2026, 22:10
Хуртовина і мороз до -17: коли на Харківщину прийде похолодання
Хуртовина і мороз до -17: коли на Харківщину прийде похолодання
09.01.2026, 13:05

Новини за темою:

23.11.2025
Як безпечно заряджати гаджети в блекаут – поради ДСНС Харкова
11.11.2025
Відчайдушний злочин: генератор вкрали з підприємства в Харкові
03.10.2025
Скільки коштують генератори, зарядні станції та павербанки: ціни в Харкові
06.11.2024
11 генераторів і спецтехніку передала Німеччина громадам Харківської області
11.09.2024
Готуємося до зимових відключень в Україні з сонячними генераторами BLUETTI


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Фіктивні генератори продавав чоловік на Харківщині – йому «світить» до 3 років», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2026 в 19:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розбагатіти на продажу генераторів 22-річний чоловік вирішив у грудні 2025 року під час відключення світла, повідомляє Нацполіція.".