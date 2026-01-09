Фіктивні генератори продавав чоловік на Харківщині – йому «світить» до 3 років
Розбагатіти на продажу генераторів 22-річний чоловік вирішив у грудні 2025 року під час відключення світла, повідомляє Нацполіція.
Тоді він протягом кількох днів видавав себе за представника благодійної організації та пропонував купити генератори за неприродно низькою, а тому дуже привабливо ціною. Щоб переконати потенційних жертв, чоловік використовував спеціальні бланки, де виписував накладні та отримував від потерпілих по 6 тисяч гривень за кожен «товар».
Але жодних генераторів він не мав. Від його дій постраждали 8 мешканців Чугуївського району, які загалом втратили близько 48 тисяч гривень.
Поліціянти вилучили під час обшуку бланки та інші докази шахрайства.
Чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
