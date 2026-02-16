Генератор на балконі вбиває: що робити харків’янам, які живуть у квартирах 📹

Установка генератора у квартирі, у тому числі на балконі, може коштувати життя через чадний газ. Правила безпеки вимагають розміщувати генератор не ближче ніж за 6 метрів від житла.

Про це в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповів професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко, пояснюючи заборону встановлювати генератор у квартирі та на балконі зокрема. З його слів, в Україні вже є трагічні випадки.

“Відповідно до правил користування генераторами, відстань від помешкань до генератора повинна бути не менше ніж 6 метрів. Це пов’язано з тим, що вихлопні гази, які є у генераторів, можуть бути затягнуті до оселі. Цей газ не чутно, не видно, і люди просто задихаються. Спочатку сонливість, втрата свідомості, задуха. З цим зробити нічого не можна. Тільки заздалегідь знати про це і не порушувати правил безпеки”, — пояснив експерт.

Данильченко наголосив, що ці правила стосуються всіх типів генераторів: бензинових, дизельних та газових.

“Можна зробити окрему будівлю, в якій стоїть генератор, в якій зроблені всі системи захисту, стоять витяжки і все інше. Знов-таки, це окрема будівля. Її не можна побудувати у себе у квартирі”, – підкреслив професор.

Найкраще рішення для мешканців квартир, продовжив експерт, — об’єднати зусилля та встановити одну потужну генераторну станцію для всього будинку.

“Побудувати її окремо від будинку, 6 метрів зберегти. Зробити будівлю, яка буде захищена від крадіжок. І таким чином заживити і свій будинок, і, можливо, сусідні, якщо вистачить потужності”, — резюмував Данильченко.

Доцент кафедри “Електричні апарати” НТУ “ХПІ” Сергій Вировець додав, що генератор також має встановлюватися на тверду рівну поверхню та бути захищеним від опадів, що потребує серйозного інженерного підходу.

У повному інтерв’ю фахівці ХПІ розповіли про пристрої та гаджети, які існують для енергонезалежності. Вони відповіли на питання, чи можна встановлювати сонячні панелі на балконах, як уберегти техніку від стрибків напруги та що робити, якщо зникло не лише світло, а й опалення. Докладніше — у відео на YouTube-каналі МГ «Об’єктив».