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На Харківщині перевіряють укриття: майже сотня не відповідає вимогам – поліція

Суспільство 13:00   03.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині перевіряють укриття: майже сотня не відповідає вимогам – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Станом на ранок 3 червня правоохоронці обстежили 938 укриттів, 95 з них не відповідають необхідним вимогам.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Для перевірки укриттів створено 84 перевірочні групи загальною чисельністю 400 осіб. До складу груп увійшли 232 поліцейських, 84 працівники ДСНС та 84 співробітники органів місцевої влади», – додали правоохоронці.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 13:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ранок 3 червня правоохоронці обстежили 938 укриттів, 95 з них не відповідають необхідним вимогам.".