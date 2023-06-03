На Харківщині перевіряють укриття: майже сотня не відповідає вимогам – поліція

Станом на ранок 3 червня правоохоронці обстежили 938 укриттів, 95 з них не відповідають необхідним вимогам.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Для перевірки укриттів створено 84 перевірочні групи загальною чисельністю 400 осіб. До складу груп увійшли 232 поліцейських, 84 працівники ДСНС та 84 співробітники органів місцевої влади», – додали правоохоронці.