На Харківщині перевіряють укриття: майже сотня не відповідає вимогам – поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
Станом на ранок 3 червня правоохоронці обстежили 938 укриттів, 95 з них не відповідають необхідним вимогам.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Для перевірки укриттів створено 84 перевірочні групи загальною чисельністю 400 осіб. До складу груп увійшли 232 поліцейських, 84 працівники ДСНС та 84 співробітники органів місцевої влади», – додали правоохоронці.
Читайте також: Вночі поліцейські “пройшлися” по укриттям на Харківщині (фото, відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині перевіряють укриття: майже сотня не відповідає вимогам – поліція»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ранок 3 червня правоохоронці обстежили 938 укриттів, 95 з них не відповідають необхідним вимогам.".