На Харківщині триває перевірка укриттів: понад 200 – не у вільному доступі
Фото: ГУНП в Харківській області
Станом на 5 червня правоохоронці обстежили 3706 укриттів на Харківщині.
За результатами перевірок, до 203 укриттів відсутній вільний доступ, 274 не відповідають умовам для належного використання, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Також до правоохоронців надійшло 306 повідомлень від мешканців про зачинені укриття або такі, що не відповідають належним умовам. Всі звернення громадян зареєстровані.
Поліцейські закликали у разі виявлення зачиненого укриття звертатись до за номером «102» та «101».
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 16:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 5 червня правоохоронці обстежили 3706 укриттів на Харківщині.".