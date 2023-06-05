На Харківщині триває перевірка укриттів: понад 200 – не у вільному доступі

Станом на 5 червня правоохоронці обстежили 3706 укриттів на Харківщині.

За результатами перевірок, до 203 укриттів відсутній вільний доступ, 274 не відповідають умовам для належного використання, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також до правоохоронців надійшло 306 повідомлень від мешканців про зачинені укриття або такі, що не відповідають належним умовам. Всі звернення громадян зареєстровані.

Поліцейські закликали у разі виявлення зачиненого укриття звертатись до за номером «102» та «101».