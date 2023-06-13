У Харкові виділили додаткові 47 млн грн на ремонти укриттів у школах
Депутати Харківської міськради внесли низку змін у бюджет міста на 2023 рік.
«Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, зміни обумовлені необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації, яким передбачена субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 3,1 млн грн», – повідомили у Харківській міськраді.
Крім того, коштом вільного залишку бюджетних коштів та перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень збільшені видатки на проведення капремонтів та облаштування укриттів у закладах освіти на 47 млн грн.
Депутати додали фінансування й на безперебійне функціонування комунальних підприємств, які забезпечують безплатний проїзд у пасажирському транспорті, – на 38,1 млн грн.
Також на сесії депутати розглянули питання ліквідації аварії на каналізаційному колекторі на проспекті Гагаріна. На ремонт цієї магістралі додали ще 39,1 млн грн.
А також на захист цивільного населення та підвищення рівня громадської безпеки спрямовано 115,2 млн грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 14:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міськради внесли низку змін у бюджет міста на 2023 рік.".