Сейчас потребности больше нет – Терехов о «безопасных остановках» в Харькове

В Харькове установили 14 «безопасных остановок», потребности в установлении большего количества сейчас нет.

«Мы установили сейчас 14 «безопасных остановок», сделанных по всем нормам, чтобы спасать жизнь людей. Сейчас такой потребности больше нет, потому что эти 14 безопасных остановок, они отвечают тем условиям и той погрузке на транспортные потоки, которые есть в Харькове», — сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.