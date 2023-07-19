Кошкина и Терехов поздравили Кличко с днем рождения у остановки-укрытия (фото)

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина опубликовала в своем Telegram-канале фото с мэром Харькова Игорем Тереховым возле остановки-укрытия на Северной Салтовке и поздравила городского голову Киева Виталия Кличко с днем рождения — в продолжение интервью, которое она ранее взяла у главы столицы.

«Сегодня Виталий Кличко празднует свой день рождения. И мы с Игорем Александровичем Тереховым искренне поздравляем его с рождением и передаем поздравления с Северной Салтовки. Стоим возле остановки-укрытия. ДБНы на такое должен выдавать Кабмин. Он не выдает. И в Киеве таких укрытий нет. А в Харькове есть. И в Херсоне. И во многих других городах. Такие вот дела», — подписала фотографию Кошкина.

14 июля на портале LB.ua вышло интервью Кошкиной с мэром Киева. Отвечая на вопрос журналистки, почему в столице нет укрытий на остановках общественного транспорта, Кличко заявил, что государственные строительные нормы для таких сооружений не определены, и он не желает рисковать жизнями людей.

«Соня, просто поставить для того, чтобы галочку сделать, или поставить для того, чтобы людей защитить? Мы работаем для того, чтобы те укрытия, которые на сегодня есть в Киеве, привести в нормальное состояние. А потом уже можем говорить. Мы готовы закупить эти укрытия, 200-300 штук, выделили на это деньги, но ждем четких разъяснений и норм, эти укрытия мы можем ставить, будут они защищать людей или нет?» — сказал Кличко.

Напомним, 17 июня Терехов сообщал, что в Харькове установили 14 «безопасных остановок», и потребности в большем количестве сейчас нет.