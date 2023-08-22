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Наземное укрытие за почти 3 млн грн хотят построить в Дергачах под Харьковом

Общество 22:05   22.08.2023
Елена Нагорная
Наземное укрытие за почти 3 млн грн хотят построить в Дергачах под Харьковом

Дергачевский горсовет объявил тендер на установку сооружения гражданской защиты для временного пребывания людей «Защита» на общую сумму 2,7 миллиона гривен. Аукцион должен состояться 29 августа, а возвести укрытие хотят до 15 октября по адресу: улица Сумской Шлях, 106.

Об этом пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему публичных закупок «ProZorro».

Как сообщают активисты, запланированный внешний габаритный размер укрытия — не менее 16 х 4 метра, а внутренняя площадь — от 30 квадратных метров. Сооружение должно быть рассчитано на непрерывное пребывание людей в течение 48 часов, иметь 50 мест для сидения (0,6 м2 на человека), быть обеспечено электропитанием, искусственным и аварийным освещением, вентиляцией.

В укрытии также должен быть Wi-Fi роутер и камеры видеонаблюдения, сплит-системы с функциями обогрева, охлаждения, очистки и осушения воздуха. Также должны быть биотуалет и емкости с водой.

«Сооружение должно быть спроектировано таким образом, чтобы при необходимости защитить людей от поражения взрывной волной и осколками. Укрытие должно выдержать избыточное давление воздушной ударной волны около 30 кПа. Конструкция должна предусматривать защиту от обычных снарядов и осколков массой до 46 кг, имеющих подлетную скорость не более 200 м/с, и снарядов и осколков массой до 20 кг, которые имеют подлетную скорость не более 400 м/с», — добавляют антикоррупционеры.

Напомним, в Харькове установили 14 сооружений «Защита», за основу взяли опыт Израиля. Такие «безопасные остановки» на 30 мест (из них 12 сидячих) стоили по 783 тысячи гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 22:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дергачевский горсовет объявил тендер на установку сооружения гражданской защиты для временного пребывания людей «Защита» на общую сумму 2,7 миллиона гривен.…".