Від завтра вуличне освітлення почне працювати у Харкові від 5 ранку
Щодня з 5:00 і до світанку зовнішнє освітлення працюватиме у Харкові, повідомили у КП «Міськсвітло», передає Харківська міськрада.
Графік почне діяти з суботи 14 грудня.
Увечері вуличне освітлення працюватиме, як і раніше, – від заходу сонця (з потемнінням) до 22:30.
«Щодня час світанку та настання сутінок різний, адже світловий день постійно змінюється, тому графік також змінюватиметься динамічно», – пояснили на підприємстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 18:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щодня з 5:00 і до світанку зовнішнє освітлення працюватиме у Харкові, повідомили у КП «Міськсвітло», передає Харківська міськрада. ".