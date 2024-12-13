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Від завтра вуличне освітлення почне працювати у Харкові від 5 ранку

Суспільство 18:42   13.12.2024
Оксана Якушко
Від завтра вуличне освітлення почне працювати у Харкові від 5 ранку

Щодня з 5:00 і до світанку зовнішнє освітлення працюватиме у Харкові, повідомили у КП «Міськсвітло», передає Харківська міськрада. 

Графік почне діяти з суботи 14 грудня.

Увечері вуличне освітлення працюватиме, як і раніше, – від заходу сонця (з потемнінням) до 22:30.

«Щодня час світанку та настання сутінок різний, адже світловий день постійно змінюється, тому графік також змінюватиметься динамічно», – пояснили на підприємстві.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 18:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щодня з 5:00 і до світанку зовнішнє освітлення працюватиме у Харкові, повідомили у КП «Міськсвітло», передає Харківська міськрада. ".