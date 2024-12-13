Від завтра вуличне освітлення почне працювати у Харкові від 5 ранку

Щодня з 5:00 і до світанку зовнішнє освітлення працюватиме у Харкові, повідомили у КП «Міськсвітло», передає Харківська міськрада.

Графік почне діяти з суботи 14 грудня.

Увечері вуличне освітлення працюватиме, як і раніше, – від заходу сонця (з потемнінням) до 22:30.

«Щодня час світанку та настання сутінок різний, адже світловий день постійно змінюється, тому графік також змінюватиметься динамічно», – пояснили на підприємстві.