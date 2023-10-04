“Загрожує здоров’ю та дітям”: жителі Харкова просять увімкнути світло

Мешканці Північної Салтівки звернулися до мерії Харкова із черговою петицією про вуличне освітлення. Усього за три дні її підписали 444 особи.

“Дуже просимо розглянути можливість підключення Північної Салтівки до вуличного освітлення. Вулиця Дружби Народів повністю у темряві. Від метро “Героїв Праці” дістатися до дому дуже важко, з тим, що останній транспорт виїжджає о 21:15, а багато людей працює до 21:00. Наближається осінь та зима. На дорогах усе більше й більше автомобілів, що при повній темряві загрожує здоровʼю містян та їхнім дітям“, – аргументує авторка петиції Валерія Чижевська.

Окремою петицією мешканці найбільш розбитого обстрілами району Харкова просять упорядкувати дитячий та спортивний майданчики. Адресували звернення вони персонально до мера Харкова Ігоря Терехова.

“До вас звертаються мешканці Північної Салтівки – 1. Дуже просимо вас посприяти благоустрою дитячого та спортивного майданчиків, які знаходяться між вулицями Джерельна та Дружби Народів. Повернулося дуже багато дітей та підлітків до цього району. Це місце, де збирається та займається спортом молодь з усієї Північної Салтівки. Але в осінньо-зимовий період темніє дуже рано, а наразі на цьому майданчику повністю відсутнє освітлення. Просимо вас відізватися на прохання дітей та батьків та полагодити освітлення”, – написала в ще одній петиції її авторка Ганна Молодих.

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Петиція про дитячий майданчик на Північній Салтівці за три дні зібрала на сайті мерії 157 підписів.

Нагадаємо, щоб Харківська міськрада розглянула петиції, вони мають набрати 5000 голосів за 90 днів.