«Угрожает здоровью и детям»: жители Харькова просят включить свет на улицах

Жители Северной Салтовки обратились в мэрию Харькова с очередной петицией об уличном освещении. Всего за три дня ее подписали 444 человека.

«Очень просим рассмотреть возможность подключения Северной Салтовки к уличному освещению. Улица Дружбы Народов полностью в темноте. От метро «Героев Труда» добраться до дома очень тяжело, при том, что последний транспорт выезжает в 21:15, а многие работают до 21:00. Приближается осень и зима. На дорогах все больше и больше автомобилей, что при полной темноте угрожает здоровью горожан и их детям», — аргументирует автор петиции Валерия Чижевская.

Отдельной петицией жители самого разбитого обстрелами района Харькова просят благоустроить детскую и спортивную площадки. Адресовали обращение они персонально мэру Харькова Игорю Терехову.

«К вам обращаются жители Северной Салтовки — 1. Очень просим вас помочь благоустройству детской и спортивной площадки, которая находится между улицами Родниковой и Дружбы Народов. Вернулось очень много детей и подростков в этот район. Это место, где собирается и занимается спортом молодежь со всей Северной Салтовки. Но в осенне-зимний период темнеет очень рано, а сейчас на этой площадке полностью отсутствует освещение. Просим вас отозваться на просьбу детей и родителей и починить освещение», — написала в еще одной петиции ее автор Анна Молодых.

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Петиция о детской площадке на Северной Салтовке за три дня собрала на сайте мэрии 157 подписей.

Напомним, чтобы Харьковский горсовет рассмотрел петиции, они должны набрать 5000 голосов за 90 дней.