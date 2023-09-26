Мэрию Харькова просят восстановить уличное освещение в двух микрорайонах

Осветить микрорайоны Харькова «Солнечный» и «Горизонт» — с такой электронной петицией в мэрию обратился местный житель.

«Просим восстановить освещение в микрорайонах «Солнечный» и «Горизонт», — кратко изложил суть обращения его автор Леонид Уманский.

Ранее в мэрию уже обращались с подобными предложениями жители различных районов. В последнее время просьбы восстановить уличное освещение неоднократно озвучивали жители Северной Салтовки и Основы.

Как и Северная Салтовка, «Солнечный» и «Горизонт» также постоянно находились на линии огня оккупантов — пока их не отогнали от Харькова во время весеннего и осеннего контрнаступлений ВСУ 2022 года.

Напомним, для того, чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело электронную петицию, она должна набрать не менее 5000 голосов за 90 дней.