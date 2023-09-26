Мэрию Харькова просят восстановить уличное освещение в двух микрорайонах
Осветить микрорайоны Харькова «Солнечный» и «Горизонт» — с такой электронной петицией в мэрию обратился местный житель.
«Просим восстановить освещение в микрорайонах «Солнечный» и «Горизонт», — кратко изложил суть обращения его автор Леонид Уманский.
Ранее в мэрию уже обращались с подобными предложениями жители различных районов. В последнее время просьбы восстановить уличное освещение неоднократно озвучивали жители Северной Салтовки и Основы.
Как и Северная Салтовка, «Солнечный» и «Горизонт» также постоянно находились на линии огня оккупантов — пока их не отогнали от Харькова во время весеннего и осеннего контрнаступлений ВСУ 2022 года.
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Напомним, для того, чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело электронную петицию, она должна набрать не менее 5000 голосов за 90 дней.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 10:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осветить микрорайоны Харькова «Солнечный» и «Горизонт» — с такой электронной петицией в мэрию обратился местный житель".