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Мэрию Харькова просят восстановить уличное освещение в двух микрорайонах

Общество 10:14   26.09.2023
Оксана Горун
Мэрию Харькова просят восстановить уличное освещение в двух микрорайонах

Осветить микрорайоны Харькова «Солнечный» и «Горизонт» — с такой электронной петицией в мэрию обратился местный житель.

«Просим восстановить освещение в микрорайонах «Солнечный» и «Горизонт», — кратко изложил суть обращения его автор Леонид Уманский.

Ранее в мэрию уже обращались с подобными предложениями жители различных районов. В последнее время просьбы восстановить уличное освещение неоднократно озвучивали жители Северной Салтовки и Основы.

Как и Северная Салтовка, «Солнечный» и «Горизонт» также постоянно находились на линии огня оккупантов — пока их не отогнали от Харькова во время весеннего и осеннего контрнаступлений ВСУ 2022 года.

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Напомним, для того, чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело электронную петицию, она должна набрать не менее 5000 голосов за 90 дней.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 10:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осветить микрорайоны Харькова «Солнечный» и «Горизонт» — с такой электронной петицией в мэрию обратился местный житель".