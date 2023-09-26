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Мерію Харкова просять відновити вуличне освітлення у двох мікрорайонах

Суспільство 10:14   26.09.2023
Оксана Горун
Мерію Харкова просять відновити вуличне освітлення у двох мікрорайонах

“Підсвітити” мікрорайони Харкова “Сонячний” та “Горизонт” – з такою електронною петицією до мерії звернувся місцевий мешканець.

“Просимо відновити освітлення в мікрорайонах “Сонячний” та “Горизонт”, — коротко виклав суть звернення його автор Леонід Уманський.

Раніше до мерії вже зверталися з подібними пропозиціями мешканці різних районів. Останнім часом прохання відновити вуличне освітлення неодноразово висловлювали жителі Північної Салтівки та Основи.

Як і Північна Салтівка, “Сонячний” та “Горизонт” також постійно перебували на лінії вогню окупантів – поки тих не відігнали від Харкова під час весняного та осіннього контрнаступів ЗСУ 2022 року.

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Нагадаємо, для того, щоб керівництво Харківської міськради розглянуло електронну петицію, вона має набрати не менше 5000 голосів за 90 днів.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 10:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Підсвітити” мікрорайони Харкова “Сонячний” та “Горизонт” – з такою електронною петицією до мерії звернувся місцевий мешканець".