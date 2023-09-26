Мерію Харкова просять відновити вуличне освітлення у двох мікрорайонах

“Підсвітити” мікрорайони Харкова “Сонячний” та “Горизонт” – з такою електронною петицією до мерії звернувся місцевий мешканець.

“Просимо відновити освітлення в мікрорайонах “Сонячний” та “Горизонт”, — коротко виклав суть звернення його автор Леонід Уманський.

Раніше до мерії вже зверталися з подібними пропозиціями мешканці різних районів. Останнім часом прохання відновити вуличне освітлення неодноразово висловлювали жителі Північної Салтівки та Основи.

Як і Північна Салтівка, “Сонячний” та “Горизонт” також постійно перебували на лінії вогню окупантів – поки тих не відігнали від Харкова під час весняного та осіннього контрнаступів ЗСУ 2022 року.

Нагадаємо, для того, щоб керівництво Харківської міськради розглянуло електронну петицію, вона має набрати не менше 5000 голосів за 90 днів.