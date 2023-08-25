Live
  • Пт 25.08.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🟢

Жителі Північної Салтівки та Основи просять мерію включити вуличне освітлення

Суспільство 11:34   25.08.2023
Оксана Горун
Жителі Північної Салтівки та Основи просять мерію включити вуличне освітлення

Петиції мешканців двох районів Харкова – Північної Салтівки та Основи – опубліковано на сайті Харківської міськради.

“Вечірнє освітлення вулиць: Достоєвського, Валдайська, Одеська, Вокзальна”, – коротко сформулював прохання до міської влади автор петиції з ніком “Основ’янський район”.

Припинити ходити в темряві хочуть і на Північній Салтівці. До мерії звернулися мешканці однієї з найбільш розбитих російськими обстрілами вулиць міста – Бучми.

“Відновити освітлення прибудинкової зони на вулиці Бучми, будинків 46, 46а, 46б, 46в”, – написала Ганна Кравченко.

В іншій петиції та сама авторка просить відремонтувати дорогу біля цих будинків на Бучми.

Читайте також: Харків’яни просять мерію відкрити 17 цвинтар для відвідувань

Нагадаємо, керівництво мерії зобов’язане розглянути електронне звернення харків’ян у разі, якщо петицію підтримають 5000 осіб за 90 днів.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові врятували цуценя, яке добу просиділо прив’язаним у лісі (відео)
У Харкові врятували цуценя, яке добу просиділо прив’язаним у лісі (відео)
25.08.2023, 12:46
ISW про смерть Пригожина: невипадкова дата й “замовлення” Путіна
ISW про смерть Пригожина: невипадкова дата й “замовлення” Путіна
24.08.2023, 08:38
Де взяти гроші на проєкти: харківські волонтери “сіли за парти” (сюжет)
Де взяти гроші на проєкти: харківські волонтери “сіли за парти” (сюжет)
25.08.2023, 12:30
На Харківщині судитимуть зрадника, який організовував псевдореферендум
На Харківщині судитимуть зрадника, який організовував псевдореферендум
25.08.2023, 12:15
Розпорошив продавцю в обличчя газовий балончик: у Харкові спіймали грабіжника
Розпорошив продавцю в обличчя газовий балончик: у Харкові спіймали грабіжника
25.08.2023, 11:49
Жителі Північної Салтівки та Основи просять мерію включити вуличне освітлення
Жителі Північної Салтівки та Основи просять мерію включити вуличне освітлення
25.08.2023, 11:34

Новини за темою:

10:30
У Харкові звільнився начальник міськздоров’я
19:40
Над мерією Оксфорда підняли прапор України на знак підтримки Харкова
16:17
У Харкові не підвищуватимуть тарифи на опалення та гарячу воду – мерія
13:42
У Харкові закриють дорогу через комунальні роботи: подробиці
11:21
У Харкові підняли синьо-жовтий стяг на найвищому флагштоці України (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Жителі Північної Салтівки та Основи просять мерію включити вуличне освітлення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 11:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Петиції мешканців двох районів Харкова – Північної Салтівки та Основи – опубліковано на сайті Харківської міськради".