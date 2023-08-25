Жителі Північної Салтівки та Основи просять мерію включити вуличне освітлення
Петиції мешканців двох районів Харкова – Північної Салтівки та Основи – опубліковано на сайті Харківської міськради.
“Вечірнє освітлення вулиць: Достоєвського, Валдайська, Одеська, Вокзальна”, – коротко сформулював прохання до міської влади автор петиції з ніком “Основ’янський район”.
Припинити ходити в темряві хочуть і на Північній Салтівці. До мерії звернулися мешканці однієї з найбільш розбитих російськими обстрілами вулиць міста – Бучми.
“Відновити освітлення прибудинкової зони на вулиці Бучми, будинків 46, 46а, 46б, 46в”, – написала Ганна Кравченко.
В іншій петиції та сама авторка просить відремонтувати дорогу біля цих будинків на Бучми.
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Нагадаємо, керівництво мерії зобов’язане розглянути електронне звернення харків’ян у разі, якщо петицію підтримають 5000 осіб за 90 днів.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 11:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Петиції мешканців двох районів Харкова – Північної Салтівки та Основи – опубліковано на сайті Харківської міськради".