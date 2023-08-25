Жителі Північної Салтівки та Основи просять мерію включити вуличне освітлення

Петиції мешканців двох районів Харкова – Північної Салтівки та Основи – опубліковано на сайті Харківської міськради.

“Вечірнє освітлення вулиць: Достоєвського, Валдайська, Одеська, Вокзальна”, – коротко сформулював прохання до міської влади автор петиції з ніком “Основ’янський район”.

Припинити ходити в темряві хочуть і на Північній Салтівці. До мерії звернулися мешканці однієї з найбільш розбитих російськими обстрілами вулиць міста – Бучми.

“Відновити освітлення прибудинкової зони на вулиці Бучми, будинків 46, 46а, 46б, 46в”, – написала Ганна Кравченко.

В іншій петиції та сама авторка просить відремонтувати дорогу біля цих будинків на Бучми.

Нагадаємо, керівництво мерії зобов’язане розглянути електронне звернення харків’ян у разі, якщо петицію підтримають 5000 осіб за 90 днів.