Жители Северной Салтовки и Основы просят мэрию включить уличное освещение

Петиции жителей двух районов Харькова — Северной Салтовки и Основы — опубликованы на сайте Харьковского горсовета.

«Вечернее освещение улиц: Достоевского, Валдайская, Одесская, Вокзальная», — кратко сформулировал просьбу к городским властям автор петиции с ником «Основянский район».

Прекратить ходить в потемках хотят и на Северной Салтовке. В мэрию обратились жители одной из самых разбитых российскими обстрелами улиц города — Бучмы.

«Восстановить освещение придомовой зоны по улице Бучмы, домов 46, 46а, 46б, 46в», — написала Анна Кравченко.

В другой петиции тот же автор просит отремонтировать дорогу возле этих домов на Бучмы.

Напомним, руководство мэрии обязано рассмотреть электронное обращение харьковчан в случае, если петицию поддержат 5000 человек за 90 дней.