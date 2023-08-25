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Жители Северной Салтовки и Основы просят мэрию включить уличное освещение

Общество 11:34   25.08.2023
Оксана Горун
Жители Северной Салтовки и Основы просят мэрию включить уличное освещение

Петиции жителей двух районов Харькова — Северной Салтовки и Основы — опубликованы на сайте Харьковского горсовета.

«Вечернее освещение улиц: Достоевского, Валдайская, Одесская, Вокзальная», — кратко сформулировал просьбу к городским властям автор петиции с ником «Основянский район».

Прекратить ходить в потемках хотят и на Северной Салтовке. В мэрию обратились жители одной из самых разбитых российскими обстрелами улиц города — Бучмы.

«Восстановить освещение придомовой зоны по улице Бучмы, домов 46, 46а, 46б, 46в», — написала Анна Кравченко.

В другой петиции тот же автор просит отремонтировать дорогу возле этих домов на Бучмы.

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Напомним, руководство мэрии обязано рассмотреть электронное обращение харьковчан в случае, если петицию поддержат 5000 человек за 90 дней.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 11:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Петиции жителей двух районов Харькова — Северной Салтовки и Основы — опубликованы на сайте Харьковского горсовета".