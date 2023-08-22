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Харьковчане просят мэрию открыть 17-е кладбище для посещений

Общество 10:01   22.08.2023
Оксана Горун
Харьковчане просят мэрию открыть 17-е кладбище для посещений

17-е кладбище на окружной Харькова находилось в зоне особо жестоких вражеских обстрелов в 2022 году. На его территории могут быть взрывоопасные предметы.

«Просьба найти возможность выделить саперов на проверку 17-го кладбища, чтобы его открыли для посещения», — с такой петицией обратился в мэрию Харькова Андрей Фурман.

Автор петиции считает, что на территории кладбища нет неразорвавшихся снарядов и мин «Лепесток».

«Мы разговаривали с работниками кладбища. Нужна только несложная работа по обходу саперов. Некоторые могилы разрушены. Второй год не удается восстановить. На кладбище не пускают. К кладбищу постоянно приезжают люди и вынуждены оставлять цветы у ворот», — привел аргументы в пользу своей просьбы Фурман.

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Напомним, руководство горсовета должно рассмотреть петицию в случае, если она наберет 5000 голосов за 90 дней. На сбор подписей под данным обращением осталось еще 88 дней.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 10:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17-е кладбище на окружной Харькова находилось в зоне особо жестоких вражеских обстрелов в 2022 году. На его территории могут быть взрывоопасные предметы".