Харьковчане просят мэрию открыть 17-е кладбище для посещений

17-е кладбище на окружной Харькова находилось в зоне особо жестоких вражеских обстрелов в 2022 году. На его территории могут быть взрывоопасные предметы.

«Просьба найти возможность выделить саперов на проверку 17-го кладбища, чтобы его открыли для посещения», — с такой петицией обратился в мэрию Харькова Андрей Фурман.

Автор петиции считает, что на территории кладбища нет неразорвавшихся снарядов и мин «Лепесток».

«Мы разговаривали с работниками кладбища. Нужна только несложная работа по обходу саперов. Некоторые могилы разрушены. Второй год не удается восстановить. На кладбище не пускают. К кладбищу постоянно приезжают люди и вынуждены оставлять цветы у ворот», — привел аргументы в пользу своей просьбы Фурман.

Напомним, руководство горсовета должно рассмотреть петицию в случае, если она наберет 5000 голосов за 90 дней. На сбор подписей под данным обращением осталось еще 88 дней.