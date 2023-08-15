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Терехов призвал харьковчан быть очень осторожными

Общество 10:01   15.08.2023
Оксана Горун
Терехов призвал харьковчан быть очень осторожными Фото: скрин

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в городе, разминировании и состоянии укрытий.

«В Харькове спокойная обстановка. Но хочу призвать всех харьковчан быть очень осторожными», — сказал Терехов, комментируя, как прошла ночь в городе.

Он отметил, что в Харькове уделяют большое внимание подготовке простейших укрытий — в подвалах жилых домов.

«За последнее время мы привели в порядок 3106 таких простейших укрытий. Да, очень много работы было. Надо было закупить огнетушители, емкости для воды. Кроме того, очень много лестниц, которые мы отремонтировали, сделали электропроводку, установили скамейки», — перечислил мэр.

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Терехов ответил и на вопрос ведущего о минной безопасности. По словам мэра, в Харькове все еще остаются неразминированные территории.

«Есть три кладбища, которые еще не разминированы в полном объеме, но работают сотрудники ГСЧС. Кроме этого, есть лесополосы, в которых сейчас находиться в самом Харькове очень и очень опасно, и об этом мы информируем наших жителей», — отметил городской голова.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 10:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в городе, разминировании и состоянии укрытий".