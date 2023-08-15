Терехов призвал харьковчан быть очень осторожными

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в городе, разминировании и состоянии укрытий.

«В Харькове спокойная обстановка. Но хочу призвать всех харьковчан быть очень осторожными», — сказал Терехов, комментируя, как прошла ночь в городе.

Он отметил, что в Харькове уделяют большое внимание подготовке простейших укрытий — в подвалах жилых домов.

«За последнее время мы привели в порядок 3106 таких простейших укрытий. Да, очень много работы было. Надо было закупить огнетушители, емкости для воды. Кроме того, очень много лестниц, которые мы отремонтировали, сделали электропроводку, установили скамейки», — перечислил мэр.

Терехов ответил и на вопрос ведущего о минной безопасности. По словам мэра, в Харькове все еще остаются неразминированные территории.

«Есть три кладбища, которые еще не разминированы в полном объеме, но работают сотрудники ГСЧС. Кроме этого, есть лесополосы, в которых сейчас находиться в самом Харькове очень и очень опасно, и об этом мы информируем наших жителей», — отметил городской голова.