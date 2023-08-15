Терехов закликав харків’ян бути дуже обережними

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про ситуацію в місті, розмінування та стан укриттів.

“У Харкові спокійна обстановка. Але хочу призвати всіх харків’ян бути дуже-дуже обережними“, – сказав Терехов, коментуючи, як минула ніч у місті.

Він зазначив, що в Харкові приділяють велику увагу підготовці найпростіших укриттів – у підвалах житлових будинків.

“За останній час ми привели до ладу 3106 таких найпростіших укриттів. Так, дуже багато роботи було. Потрібно було закупити вогнегасники, місткості для води. Крім того, дуже багато сходів, які ми відремонтували, зробили електропроводку, встановили лавки”, – перерахував мер.

Терехов відповів і на питання ведучого щодо мінної безпеки. За словами мера, в Харкові все ще залишаються не розміновані території.

“Є три кладовища, які ще не розміновано в повному обсязі, але працюють робітники ДСНС. Крім цього, є лісосмуги, в яких зараз перебувати в самому Харкові дуже й дуже небезпечно, й про це ми інформуємо наших мешканців“, – зазначив міський голова.