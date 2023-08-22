Харків’яни просять мерію відкрити 17-й цвинтар для відвідувань
17-й цвинтар на Окружній Харкова перебував у зоні особливо жорстоких ворожих обстрілів у 2022 році. На його території можуть бути вибухонебезпечні предмети.
“Прохання знайти можливість виділити саперів на перевірку 17-го цвинтаря, щоб його відкрили для відвідування”, – з такою петицією звернувся до мерії Харкова Андрій Фурман.
Автор петиції вважає, що на території цвинтаря немає снарядів, що не розірвалися, та мін “Пелюсток”.
“Ми розмовляли з працівниками цвинтаря. Потрібна лише нескладна робота з обходу саперів. Деякі могили зруйновані. Другий рік не вдається відновити. На цвинтарі не пускають. До цвинтаря постійно приїжджають люди та змушені залишати квіти біля воріт”, – навів аргументи на користь свого прохання. Фурман.
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Нагадаємо, керівництво міськради має розглянути петицію в разі, якщо вона набере 5000 голосів за 90 днів. На збирання підписів під цим зверненням залишилося ще 88 днів.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 10:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "17-й цвинтар на Окружній Харкова перебував у зоні особливо жорстоких ворожих обстрілів у 2022 році. На його території можуть бути вибухонебезпечні предмети".