Харків’яни просять мерію відкрити 17-й цвинтар для відвідувань

17-й цвинтар на Окружній Харкова перебував у зоні особливо жорстоких ворожих обстрілів у 2022 році. На його території можуть бути вибухонебезпечні предмети.

“Прохання знайти можливість виділити саперів на перевірку 17-го цвинтаря, щоб його відкрили для відвідування”, – з такою петицією звернувся до мерії Харкова Андрій Фурман.

Автор петиції вважає, що на території цвинтаря немає снарядів, що не розірвалися, та мін “Пелюсток”.

“Ми розмовляли з працівниками цвинтаря. Потрібна лише нескладна робота з обходу саперів. Деякі могили зруйновані. Другий рік не вдається відновити. На цвинтарі не пускають. До цвинтаря постійно приїжджають люди та змушені залишати квіти біля воріт”, – навів аргументи на користь свого прохання. Фурман.

Нагадаємо, керівництво міськради має розглянути петицію в разі, якщо вона набере 5000 голосів за 90 днів. На збирання підписів під цим зверненням залишилося ще 88 днів.