Грабував літніх жінок у темний час у Харкові – посадили на 7 років

Раніше засуджений 34-річний чоловік у жовтні-листопаді минулого року пограбував чотирьох жінок у Немишлянському районі, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Жертвами зловмисника ставали літні жінки. Грабіжник нападав ввечері, користуючись відсутністю вуличного освітлення. Чоловік виривав з рук у потерпілих сумки, де були гроші, мобільні телефони та інше майно.

Грабіжник навіть не викидав ці сумки, а зберігав їх у своїй квартирі, що надалі в сукупності з іншими доказами дало змогу встановити його причетність до пограбувань.

Усього від дій зловмисника постраждали четверо харків’янок.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Фрунзенський районний суд Харкова – визнав винним 34-річного чоловіка у низці грабежів, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Йому призначили покарання – 7 років позбавлення волі.