Парфуми, шампуні і гаманці: в магазинах на Чугуївщині «промишляв» грабіжник

Правоохоронці викрили чоловіка, який систематично здійснював крадіжки в магазинах у Чугуївському районі на Харківщині.

Зловмисником виявився 46-річний місцевий житель, неодноразово судимий за майнові злочини, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За місяць чоловік здійснив 8 крадіжок. Він користувався тим, що за його діями ніхто не спостерігає, клав собі до кишень та ховав під одягом речі, які стояли на вітрині.

Зокрема, чоловік вкрав парфумовану воду, гаманці, засоби гігієни, шампуні, дезодоранти, бальзами, жіночу сумку та інші товари, додали правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.