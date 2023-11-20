Live
  • Вт 21.11.2023
    • Харків
  •   -6°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.4

Парфуми, шампуні і гаманці: в магазинах на Чугуївщині «промишляв» грабіжник

Суспільство 16:22   20.11.2023
Вікторія Яковенко
Парфуми, шампуні і гаманці: в магазинах на Чугуївщині «промишляв» грабіжник Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці викрили чоловіка, який систематично здійснював крадіжки в магазинах у Чугуївському районі на Харківщині.

Зловмисником виявився 46-річний місцевий житель, неодноразово судимий за майнові злочини, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За місяць чоловік здійснив 8 крадіжок. Він користувався тим, що за його діями ніхто не спостерігає, клав собі до кишень та ховав під одягом речі, які стояли на вітрині.

Зокрема, чоловік вкрав парфумовану воду, гаманці, засоби гігієни, шампуні, дезодоранти, бальзами, жіночу сумку та інші товари, додали правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.

02

03

04
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: «Обчищав» будинки харків’ян, які виїхали за кордон: крадія затримали (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 20.11: снігопад, питання проїзду вирішать на сесії
Головні новини Харкова 20.11: снігопад, питання проїзду вирішать на сесії
20.11.2023, 22:20
Харків засипало снігом (фото, відео)
Харків засипало снігом (фото, відео)
20.11.2023, 06:50
Податківиця окупантів із Куп’янська втекла до Чугуєва, але її спіймали
Податківиця окупантів із Куп’янська втекла до Чугуєва, але її спіймали
03.10.2022, 11:22
Чи допомагали Харків і Терехов військовим, розповіла 92 бригада ім. Сірка
Чи допомагали Харків і Терехов військовим, розповіла 92 бригада ім. Сірка
20.11.2023, 22:03
Ожеледиця і мороз. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області
Ожеледиця і мороз. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області
20.11.2023, 20:31
Питання проїзду в транспорті Харкова вирішать у середу на сесії міськради
Питання проїзду в транспорті Харкова вирішать у середу на сесії міськради
20.11.2023, 20:06

Новини за темою:

14:02
Розбив скло в кіоску й забрав ноутбук: у Харкові затримали грабіжника
13:44
«Обчищав» будинки харків’ян, які виїхали за кордон: крадія затримали (фото)
16:55
Ювелірні вироби й гіроскутер: у Харкові затримали серійного грабіжника (фото)
11:15
Кинувся з ножем на продавця: у Харкові грабіжника відправили у тюрму
22:52
У Харкові чоловік у військовій формі пограбував магазин (фото)

Ви читали новину: «Парфуми, шампуні і гаманці: в магазинах на Чугуївщині «промишляв» грабіжник»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 16:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили чоловіка, який систематично здійснював крадіжки в магазинах у Чугуївському районі на Харківщині.".