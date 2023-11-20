Парфуми, шампуні і гаманці: в магазинах на Чугуївщині «промишляв» грабіжник
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці викрили чоловіка, який систематично здійснював крадіжки в магазинах у Чугуївському районі на Харківщині.
Зловмисником виявився 46-річний місцевий житель, неодноразово судимий за майнові злочини, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За місяць чоловік здійснив 8 крадіжок. Він користувався тим, що за його діями ніхто не спостерігає, клав собі до кишень та ховав під одягом речі, які стояли на вітрині.
Зокрема, чоловік вкрав парфумовану воду, гаманці, засоби гігієни, шампуні, дезодоранти, бальзами, жіночу сумку та інші товари, додали правоохоронці.
Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Читайте також: «Обчищав» будинки харків’ян, які виїхали за кордон: крадія затримали (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грабитель, кража, підозра., поліція, район, харківщина, чугуевский;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Парфуми, шампуні і гаманці: в магазинах на Чугуївщині «промишляв» грабіжник»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 16:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили чоловіка, який систематично здійснював крадіжки в магазинах у Чугуївському районі на Харківщині.".