Духи, шампуни и кошельки: в магазинах на Чугуевщине «промышлял» грабитель

Правоохранители разоблачили мужчину, который систематически совершал кражи в магазинах в Чугуевском районе на Харьковщине.

Злоумышленником оказался 46-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За месяц мужчина совершил 8 краж. Он пользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, клал себе в карманы и прятал под одеждой стоящие на витрине вещи.

В частности, мужчина украл духи, кошельки, средства гигиены, шампуни, дезодоранты, бальзамы, женскую сумку и другие товары, добавили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.