Духи, шампуни и кошельки: в магазинах на Чугуевщине «промышлял» грабитель
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители разоблачили мужчину, который систематически совершал кражи в магазинах в Чугуевском районе на Харьковщине.
Злоумышленником оказался 46-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
За месяц мужчина совершил 8 краж. Он пользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, клал себе в карманы и прятал под одеждой стоящие на витрине вещи.
В частности, мужчина украл духи, кошельки, средства гигиены, шампуни, дезодоранты, бальзамы, женскую сумку и другие товары, добавили правоохранители.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грабитель, кража, підозра., полиция, район, харьковщина, чугуевский;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили мужчину, который систематически совершал кражи в магазинах в Чугуевском районе на Харьковщине.".