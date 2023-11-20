Live
  • Вт 21.11.2023
    • Харьков
  •   -6°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.4

Духи, шампуни и кошельки: в магазинах на Чугуевщине «промышлял» грабитель

Общество 16:22   20.11.2023
Виктория Яковенко
Духи, шампуни и кошельки: в магазинах на Чугуевщине «промышлял» грабитель Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разоблачили мужчину, который систематически совершал кражи в магазинах в Чугуевском районе на Харьковщине.

Злоумышленником оказался 46-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За месяц мужчина совершил 8 краж. Он пользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, клал себе в карманы и прятал под одеждой стоящие на витрине вещи.

В частности, мужчина украл духи, кошельки, средства гигиены, шампуни, дезодоранты, бальзамы, женскую сумку и другие товары, добавили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

02

03

04
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: «Обчищал» дома харьковчан, которые выехали за границу: вора задержали (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Гололедица и мороз. Какая будет погода 21 ноября в Харькове и области
Гололедица и мороз. Какая будет погода 21 ноября в Харькове и области
20.11.2023, 20:31
Вопросы проезда в электротранспорте Харькова решат в среду на сессии горсовета
Вопросы проезда в электротранспорте Харькова решат в среду на сессии горсовета
20.11.2023, 20:06
Терехов опроверг, что Харьков не помогает финансово теробороне и ВСУ
Терехов опроверг, что Харьков не помогает финансово теробороне и ВСУ
20.11.2023, 21:12
Помогали ли Харьков и Терехов военным, рассказала 92 бригада им. Сирко
Помогали ли Харьков и Терехов военным, рассказала 92 бригада им. Сирко
20.11.2023, 22:03
Снос дома на Ужвий: крановщика забрали на фронт, когда завершат работы (сюжет)
Снос дома на Ужвий: крановщика забрали на фронт, когда завершат работы (сюжет)
20.11.2023, 18:14
Главные новости Харькова 20.11: снегопад, вопрос проезда на сессии горсовета
Главные новости Харькова 20.11: снегопад, вопрос проезда на сессии горсовета
20.11.2023, 22:20

Новости по теме:

14:02
Разбил стекло в киоске и забрал ноутбук: в Харькове задержали грабителя
13:44
«Обчищал» дома харьковчан, которые выехали за границу: вора задержали (фото)
16:55
Ювелирные изделия и гироскутер: в Харькове поймали серийного грабителя (фото)
11:15
Бросился с ножом на продавца: в Харькове грабителя отправили в тюрьму
22:52
В Харькове мужчина в военной форме ограбил магазин (фото)

Вы читали новость: «Духи, шампуни и кошельки: в магазинах на Чугуевщине «промышлял» грабитель»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 16:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили мужчину, который систематически совершал кражи в магазинах в Чугуевском районе на Харьковщине.".