Грабил пожилых женщин в темное время в Харькове — посадили на 7 лет

Ранее судимый 34-летний мужчина в октябре-ноябре прошлого года ограбил четырех женщин в Немышлянском районе, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Жертвами злоумышленника становились пожилые женщины. Грабитель нападал вечером, пользуясь отсутствием уличного освещения. Мужчина вырывал из рук пострадавших сумки, где были деньги, мобильные телефоны и другое имущество.

Грабитель даже не выбрасывал эти сумки, а хранил их в своей квартире, что потом в совокупности с другими доказательствами позволило установить его причастность к ограблениям.

Всего от действий злоумышленника пострадали четверо харьковчанок.

На процессе подсудимый признал свою вину.

Обвинительный приговор вынес Фрунзенский районный суд Харькова – признал виновным 34-летнего мужчину в ряде грабежей, совершенных в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины). Ему назначили наказание – 7 лет лишения свободы.