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Грабил пожилых женщин в темное время в Харькове — посадили на 7 лет

Происшествия 18:22   28.12.2023
Оксана Якушко
Грабил пожилых женщин в темное время в Харькове — посадили на 7 лет

Ранее судимый 34-летний мужчина в октябре-ноябре прошлого года ограбил четырех женщин в Немышлянском районе, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Жертвами злоумышленника становились пожилые женщины. Грабитель нападал вечером, пользуясь отсутствием уличного освещения. Мужчина вырывал из рук пострадавших сумки, где были деньги, мобильные телефоны и другое имущество.

Грабитель даже не выбрасывал эти сумки, а хранил их в своей квартире, что потом в совокупности с другими доказательствами позволило установить его причастность к ограблениям.

Всего от действий злоумышленника пострадали четверо харьковчанок.
На процессе подсудимый признал свою вину.

Обвинительный приговор вынес Фрунзенский районный суд Харькова – признал виновным 34-летнего мужчину в ряде грабежей, совершенных в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины). Ему назначили наказание – 7 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 18:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее судимый 34-летний мужчина в октябре-ноябре прошлого года ограбил четырех женщин в Немышлянском районе, сообщила Харьковская областная прокуратура.".