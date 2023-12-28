Грабил пожилых женщин в темное время в Харькове — посадили на 7 лет
Ранее судимый 34-летний мужчина в октябре-ноябре прошлого года ограбил четырех женщин в Немышлянском районе, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Жертвами злоумышленника становились пожилые женщины. Грабитель нападал вечером, пользуясь отсутствием уличного освещения. Мужчина вырывал из рук пострадавших сумки, где были деньги, мобильные телефоны и другое имущество.
Грабитель даже не выбрасывал эти сумки, а хранил их в своей квартире, что потом в совокупности с другими доказательствами позволило установить его причастность к ограблениям.
Всего от действий злоумышленника пострадали четверо харьковчанок.
На процессе подсудимый признал свою вину.
Обвинительный приговор вынес Фрунзенский районный суд Харькова – признал виновным 34-летнего мужчину в ряде грабежей, совершенных в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины). Ему назначили наказание – 7 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: грабитель, гроші, деньги, жінка, женщина, нападение, приговор, суд, сумка, темное время, уличное освещение, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 18:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее судимый 34-летний мужчина в октябре-ноябре прошлого года ограбил четырех женщин в Немышлянском районе, сообщила Харьковская областная прокуратура.".