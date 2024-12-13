С завтрашнего дня уличное освещение начнет работать в Харькове с 5 утра
Ежедневно с 5:00 и до рассвета внешнее освещение будет работать в Харькове, сообщили в КП «Горсвет», передает Харьковский горсовет.
График начнет действовать с субботы 14 декабря, в выходные также будет уличное освещение.
Вечером уличное освещение будет работать по-прежнему от захода солнца (с потемнением) до 22:30.
«Каждое время рассвета и наступления сумерек разное, ведь световой день постоянно меняется, поэтому график также будет меняться динамично», – пояснили на предприятии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: уличное освещение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 18:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ежедневно с 5:00 и до рассвета внешнее освещение будет работать в Харькове, сообщили в КП «Горсвет», передает Харьковский горсовет. ".