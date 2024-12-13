С завтрашнего дня уличное освещение начнет работать в Харькове с 5 утра

Ежедневно с 5:00 и до рассвета внешнее освещение будет работать в Харькове, сообщили в КП «Горсвет», передает Харьковский горсовет.

График начнет действовать с субботы 14 декабря, в выходные также будет уличное освещение.

Вечером уличное освещение будет работать по-прежнему от захода солнца (с потемнением) до 22:30.

«Каждое время рассвета и наступления сумерек разное, ведь световой день постоянно меняется, поэтому график также будет меняться динамично», – пояснили на предприятии.