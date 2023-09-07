17 багатоквартирних будинків відремонтують в місті під Харковом до зими
У місті Дергачі Харківського району зараз відновлюють будинки та медустанови, повідомили у ХОВА.
Житлова інфраструктура населеного пункту опинилася під обстрілами з перших днів повномасштабного вторгнення рф, зазначив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам,
«До зимового періоду маємо закінчити ремонт у всіх будинках, які зараз у роботі. Крім того, у Дергачах у Центрі первинної медико-санітарної допомоги зведуть повністю нову будівлю. Комплексно відновлюємо населені пункти після ворожих обстрілів», – розповів Михайло Харнам.
«На сьогодні у Дергачах на вулиці 23 Серпня відбудовують 9 багатоквартирних будинків, які готові вже приблизно на 35%. Ще 8 будинків відновлюємо на вулиці Центральній, їх готовність – 35-80%. Маємо створити комфортні умови, щоб люди поверталися додому. Адже без врахування міста Харків у Харківському районі до повномасштабного вторгнення було приблизно 300 тисяч жителів. Зараз – майже 220 тисяч, але до району переїхало багато переселенців з інших більш постраждалих громад», – сказав перший заступник начальника Харківської РВА Володимир Усов.
У будинках на вулиці 23 Серпня уже проводять утеплення фасадів, ремонт покрівель та лагодять інженерні комунікації.
«На першому будинку, де ми працюємо, через прильоти була пошкоджена покрівля і стіна, вибуховою хвилею вибило вікна і двері. Наразі демонтуємо стару покрівлю, робимо пароізоляцію для даху і готуємо під руберойд м’яку покрівлю», – додав представник підрядної організації Сергій Добромиров.
В іншому будинку наразі виконують роботи щодо заміни зовнішньої каналізації.
«У будинок було 2 влучання, одне – у фасад, друге – у покрівлю. Перегородки не були пошкоджені, але фронтон будівлі постраждав. Наприкінці тижня плануємо тут міняти вікна та двері. Пізніше проведемо благоустрій території, зокрема зробимо асфальтові доріжки та інше», – прокоментував виконроб Роман Гангала.
Відновлення відбувається за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та за співфінансування місцевого бюджету.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 18:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Дергачі Харківського району зараз відновлюють будинки та медустанови, повідомили у ХОВА. ".