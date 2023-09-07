Live
  • Чт 07.09.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.29
    • 🟢

17 багатоквартирних будинків відремонтують в місті під Харковом до зими

Суспільство 18:36   07.09.2023
Оксана Якушко
17 багатоквартирних будинків відремонтують в місті під Харковом до зими

У місті Дергачі Харківського району зараз відновлюють будинки та медустанови, повідомили у ХОВА. 

Житлова інфраструктура населеного пункту опинилася під обстрілами з перших днів повномасштабного вторгнення рф, зазначив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам,

«До зимового періоду маємо закінчити ремонт у всіх будинках, які зараз у роботі. Крім того, у Дергачах у Центрі первинної медико-санітарної допомоги зведуть повністю нову будівлю. Комплексно відновлюємо населені пункти після ворожих обстрілів», – розповів Михайло Харнам.

«На сьогодні у Дергачах на вулиці 23 Серпня відбудовують 9 багатоквартирних будинків, які готові вже приблизно на 35%. Ще 8 будинків відновлюємо на вулиці Центральній, їх готовність – 35-80%. Маємо створити комфортні умови, щоб люди поверталися додому. Адже без врахування міста Харків у Харківському районі до повномасштабного вторгнення було приблизно 300 тисяч жителів. Зараз – майже 220 тисяч, але до району переїхало багато переселенців з інших більш постраждалих громад», – сказав перший заступник начальника Харківської РВА Володимир Усов.

 

У будинках на вулиці 23 Серпня уже проводять утеплення фасадів, ремонт покрівель та лагодять інженерні комунікації.

 

«На першому будинку, де ми працюємо, через прильоти була пошкоджена покрівля і стіна, вибуховою хвилею вибило вікна і двері. Наразі демонтуємо стару покрівлю, робимо пароізоляцію для даху і готуємо під руберойд м’яку покрівлю», – додав представник підрядної організації Сергій Добромиров.

 

В іншому будинку наразі виконують роботи щодо заміни зовнішньої каналізації.

«У будинок було 2 влучання, одне – у фасад, друге – у покрівлю. Перегородки не були пошкоджені, але фронтон будівлі постраждав. Наприкінці тижня плануємо тут міняти вікна та двері. Пізніше проведемо благоустрій території, зокрема зробимо асфальтові доріжки та інше», – прокоментував виконроб Роман Гангала.

Відновлення відбувається за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та за співфінансування місцевого бюджету.

Читайте також: Вуличне освітлення і світлофори почали вмикати у місті під Харковом

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Біля Синьківки наступали росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Біля Синьківки наступали росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
07.09.2023, 19:09
«Обстріли з ранку до вечора»: з Куп’янщини вивезли понад 800 жителів (відео)
«Обстріли з ранку до вечора»: з Куп’янщини вивезли понад 800 жителів (відео)
07.09.2023, 13:57
Український прапор підняли у двох селах, які у «сірій зоні» на Харківщині
Український прапор підняли у двох селах, які у «сірій зоні» на Харківщині
07.09.2023, 13:29
«Вибух у 50-ти метрах»: енергетики потрапили під обстріл на Харківщині
«Вибух у 50-ти метрах»: енергетики потрапили під обстріл на Харківщині
07.09.2023, 14:22
5 років за ґратами проведе житель Харківщини, який виготовляв наркотики
5 років за ґратами проведе житель Харківщини, який виготовляв наркотики
07.09.2023, 14:50
Мешканців Харківщини попереджають про вибухи
Мешканців Харківщини попереджають про вибухи
07.09.2023, 15:14

Новини за темою:

17:46
У районі авторинку «Лоск» в Харкові усувають аварію на водоводі
15:14
Мешканців Харківщини попереджають про вибухи
13:57
«Обстріли з ранку до вечора»: з Куп’янщини вивезли понад 800 жителів (відео)
11:53
У Харкові на вулиці напали на жінку: ймовірного грабіжника спіймали
11:30
Робота в Харкові та області: є вакансії із зарплатою до 20 тисяч гривень

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «17 багатоквартирних будинків відремонтують в місті під Харковом до зими»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 18:36;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Дергачі Харківського району зараз відновлюють будинки та медустанови, повідомили у ХОВА. ".