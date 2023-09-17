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Девочка с Харьковщины приехала в Гаагу, чтобы дать показания против россиян

Мир 21:51   17.09.2023
Оксана Якушко
Девочка с Харьковщины приехала в Гаагу, чтобы дать показания против россиян

Шестеро украинских детей прибыли в Гаагу, чтобы рассказать о преступлениях окупантов. В возвращении трех из них участвовало Минреинтеграции. Это Вероника из Харьковской области, Иван и Максим из Мариуполя.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Дети прибыли с украинскими чиновниками. В частности, с советницей – уполномоченной Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарьей Герасимчук и Уполномоченным ВРУ по правам человека Дмитрием Лубинцем», — говорится в сообщении.

Визит детей должен привлечь внимание мирового сообщества к преступлениям, совершенным рф против украинских детей, и способствовать созданию международной коалиции для их возвращения.

Украинская делегация приняла участие в мероприятии Stolen Voices. Он проводится в рамках утвержденного Президентом плана действий Bring Kids Back UA, координируемого руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

Этот визит является мощным напоминанием о том, что ни одно преступление против детей не останется без наказания, а Украина и дальше будет прилагать усилия для их возвращения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 сентября 2023 в 21:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шестеро украинских детей прибыли в Гаагу, чтобы рассказать о преступлениях окупантов. В возвращении трех из них участвовало Минреинтеграции. Это Вероника из Харьковской области, Иван и Максим из Мариуполя.".