Найгірше – це перекидати відповідальність, а це базовий сценарій – Денисенко

На дипломатичному рівні ми повністю провалили трек енергетичного геноциду росіян. Заява нашого спецпредставника в ООН про “сушите весла и плетите лапти” квінтесенція цього провалу… Українцям потрібно було говорити, що востаннє щось подібне в Україні було в 1941 році через фашистів. На рівні держави та на рівні Києва ми повністю провалили комунікацію з населенням. На жаль, зараз висновків ніхто не зробив. Ні на рівні Києва, ні на рівні держави немає не те, що комунікаційної стратегії, немає спікерів, які б могли грамотно комунікувати… Треба готуватися до найскладнішого. Найгірше, що може бути – це почати перекидати відповідальність, а це поки базовий сценарій.