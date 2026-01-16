Live

Найгірше – це перекидати відповідальність, а це базовий сценарій – Денисенко

Політика 15:23   16.01.2026
Вадим Денисенко
екснардеп
Найгірше – це перекидати відповідальність, а це базовий сценарій – Денисенко Фото: uifuture.org

На дипломатичному рівні ми повністю провалили трек енергетичного геноциду росіян. Заява нашого спецпредставника в ООН про “сушите весла и плетите лапти” квінтесенція цього провалу… Українцям потрібно було говорити, що востаннє щось подібне в Україні було в 1941 році через фашистів. На рівні держави та на рівні Києва ми повністю провалили комунікацію з населенням. На жаль, зараз висновків ніхто не зробив. Ні на рівні Києва, ні на рівні держави немає не те, що комунікаційної стратегії, немає спікерів, які б могли грамотно комунікувати… Треба готуватися до найскладнішого. Найгірше, що може бути – це почати перекидати відповідальність, а це поки базовий сценарій.

Автор: Вадим Денисенко, екснардеп
