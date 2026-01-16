Денисенко: Самое плохое — перекидывать ответственность, а это базовый сценарий

На дипломатическом уровне мы полностью провалили трек энергетического геноцида россиян. Заявление нашего спецпредставителя в ООН про «сушите весла и плетите лапти» — квинтэссенция этого провала… Украинцам нужно было говорить, что последний раз что-то подобное в Украине было в 1941 году из-за фашистов. На уровне государства и на уровне Киева мы полностью провалили коммуникацию с населением. К сожалению, сейчас выводы никто не сделал. Ни на уровне Киева ни на уровне государства нет не то, что коммуникационной стратегии, нет спикеров, которые могли бы грамотно коммуницировать… Надо готовиться к самому сложному. Самое плохое, что может быть – это начать перекидывать ответственность, а это пока базовый сценарий.