Live
  • Сб 16.11.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.24
  • EUR 43.47

Упевнений, що робив усе правильно – прокуратура про доцента-зрадника з Харкова

Суспільство 17:33   16.11.2024
Оксана Горун
Упевнений, що робив усе правильно – прокуратура про доцента-зрадника з Харкова Фото: Харківська обласна прокуратура

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів подробиці двох резонансних справ цього тижня: в одній із них прокуратура домоглася 15 років за ґратами для держзрадника.

“15 років за ґратами. Таке покарання отримав колишній викладач одного з вищих навчальних закладів. Він протягом 2023 року й до того ще здійснював фото- та відеофіксацію різних об’єктів Збройних сил України, військових формувань. Він надсилав цю інформацію своєму колишньому приятелю з Харкова, який з 2014 року вже мешкав на території РФ. Під час того, коли йому вже призначали це покарання, він сказав, що вчиняв це з власних політичних переконань і впевнений в тому, що робив все правильно, як йому бажалося. 15 років за ґратами – результат“, – прокоментував Чубенко в етері нацмарафону.

Відео: національний марафон “Єдині новини”

Також Чубенко поінформував, що до суду направили справу стосовно хлопця, якого підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця ЗСУ.

“У месенджері “Телеграм” на нього вийшов куратор з РФ, який запропонував йому грошові кошти за підпал автомобілів військовослужбовців України. І схема полягала в тому, що спочатку робиться фото, направляється куратору в телеграмі, потім, коли він погоджується цей автомобіль спалити, треба сам підпал автомобіля та процес його горіння зняти на відео й відправити. Після чого будуть видані кошти. Ось один автомобіль він спалив, а під час того, коли він робив фото другого автомобіля, його було затримано, й зараз він знаходиться під вартою, його справа знаходиться на розгляді суду“, – навів подробиці спікер Харківської обласної прокуратури.

Читайте також: Чи визнають удари КАБами по Харкову геноцидом – думка правозахисника

Він зазначив, що зараз до судів прокуратура спрямовує значну кількість справ різних зрадників і колаборантів, які працювали на загарбників під час окупації частини Харківської області.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Упевнений, що робив усе правильно – прокуратура про доцента-зрадника з Харкова
Упевнений, що робив усе правильно – прокуратура про доцента-зрадника з Харкова
16.11.2024, 17:33
Вилучили цигарок на 3,2 млн грн: у Дергачах ліквідували незаконний “бізнес”
Вилучили цигарок на 3,2 млн грн: у Дергачах ліквідували незаконний “бізнес”
15.11.2024, 11:48
Рік у розшуку: як ексдиректор лісгоспу Сиса з’являється на судових слуханнях
Рік у розшуку: як ексдиректор лісгоспу Сиса з’являється на судових слуханнях
15.11.2024, 11:24
Два КАБи запустили в напрямку Харкова вдень – прокуратура
Два КАБи запустили в напрямку Харкова вдень – прокуратура
16.11.2024, 16:29
Новини Харкова — головне за 16.11: чий Сотницький Козачок, атака КАБами
Новини Харкова — головне за 16.11: чий Сотницький Козачок, атака КАБами
16.11.2024, 16:43
Успіхи ЗС РФ у напрямку на Борову на мапах перебільшені – офіцер НГУ
Успіхи ЗС РФ у напрямку на Борову на мапах перебільшені – офіцер НГУ
16.11.2024, 15:19

Новини за темою:

18:57
Готувала нову серію ударів по місту: СБУ затримала безробітну харків’янку
10:00
Мобілізований із Харкова наводив ракети на свою бригаду ЗСУ – СБУ
10:00
Керівник відділу банку в Харкові конспірувався та працював на РФ – СБУ
11:35
Навідник ракет на ХОВА намагався оскаржити довічне: як виправдовувався
10:00
У Харкові затримали агента військової розвідки РФ – СБУ

Ви читали новину: «Упевнений, що робив усе правильно – прокуратура про доцента-зрадника з Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 17:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів подробиці резонансних справ цього тижня: в одній із них прокуратура домоглася 15 років за ґратами для держзрадника".