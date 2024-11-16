Упевнений, що робив усе правильно – прокуратура про доцента-зрадника з Харкова

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів подробиці двох резонансних справ цього тижня: в одній із них прокуратура домоглася 15 років за ґратами для держзрадника.

“15 років за ґратами. Таке покарання отримав колишній викладач одного з вищих навчальних закладів. Він протягом 2023 року й до того ще здійснював фото- та відеофіксацію різних об’єктів Збройних сил України, військових формувань. Він надсилав цю інформацію своєму колишньому приятелю з Харкова, який з 2014 року вже мешкав на території РФ. Під час того, коли йому вже призначали це покарання, він сказав, що вчиняв це з власних політичних переконань і впевнений в тому, що робив все правильно, як йому бажалося. 15 років за ґратами – результат“, – прокоментував Чубенко в етері нацмарафону.

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Також Чубенко поінформував, що до суду направили справу стосовно хлопця, якого підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця ЗСУ.

“У месенджері “Телеграм” на нього вийшов куратор з РФ, який запропонував йому грошові кошти за підпал автомобілів військовослужбовців України. І схема полягала в тому, що спочатку робиться фото, направляється куратору в телеграмі, потім, коли він погоджується цей автомобіль спалити, треба сам підпал автомобіля та процес його горіння зняти на відео й відправити. Після чого будуть видані кошти. Ось один автомобіль він спалив, а під час того, коли він робив фото другого автомобіля, його було затримано, й зараз він знаходиться під вартою, його справа знаходиться на розгляді суду“, – навів подробиці спікер Харківської обласної прокуратури.

Він зазначив, що зараз до судів прокуратура спрямовує значну кількість справ різних зрадників і колаборантів, які працювали на загарбників під час окупації частини Харківської області.