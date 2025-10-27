Live
  • Пн 27.10.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 42
  • EUR 48.77

Убийство в Харькове: что произошло и кого подозревают

Общество 15:29   27.10.2025
Виктория Яковенко
Убийство в Харькове: что произошло и кого подозревают Фото: ГУНП в Харьковской области

60-летнего мужчину в Харькове подозревают в убийстве знакомого.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили, что при совместном распитии алкогольных напитков между мужчинами возникла ссора.

«В ходе которой нападающий схватил нож и нанес своему знакомому ножу ранения, несовместимые с жизнью», — отметили правоохранители.

Следователи вручили подозрение фигуранту по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее подозрение получил 40-летний мужчина в Харьковской области. Следствие полагает, что он убил своего знакомого. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, когда мужчины выпивали на общей кухне в общежитии, между ними возник конфликт. Фигурант схватил нож и нанес несовместимое с жизнью ножевое ранение своему знакомому, установили правоохранители.

Читайте также: Доцент вуза в Харькове погорел на взятке, его отправили в СИЗО – следствие

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 27 октября: обстрелы за неделю, Терехов про FPV
Новости Харькова – главное 27 октября: обстрелы за неделю, Терехов про FPV
27.10.2025, 14:28
Сегодня в Харьковской области ввели аварийные графики отключения света
Сегодня в Харьковской области ввели аварийные графики отключения света
27.10.2025, 09:45
Кому будут выключать свет завтра, 27 октября, в Харькове и области
Кому будут выключать свет завтра, 27 октября, в Харькове и области
26.10.2025, 22:47
Сегодня 27 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 октября 2025: какой праздник и день в истории
27.10.2025, 06:00
«Не все можно комментировать публично» — Терехов об ударах FPV по Харькову
«Не все можно комментировать публично» — Терехов об ударах FPV по Харькову
27.10.2025, 12:11
Убийство в Харькове: что произошло и кого подозревают
Убийство в Харькове: что произошло и кого подозревают
27.10.2025, 15:29

Новости по теме:

27.10.2025
Доцент вуза в Харькове погорел на взятке, его отправили в СИЗО – следствие
27.10.2025
Подружка появилась у лосихи Люси в экопарке под Харьковом (видео)
27.10.2025
Принуждал работать бесплатно: в Харькове будут судить предпринимателя
27.10.2025
«Не все можно комментировать публично» — Терехов об ударах FPV по Харькову
26.10.2025
Новости Харькова – главное 26 октября: погибший и 7 пострадавших, атаки БпЛА


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Убийство в Харькове: что произошло и кого подозревают», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 октября 2025 в 15:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "60-летнего мужчину в Харькове подозревают в убийстве знакомого.".