Убийство в Харькове: что произошло и кого подозревают

60-летнего мужчину в Харькове подозревают в убийстве знакомого.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили, что при совместном распитии алкогольных напитков между мужчинами возникла ссора.

«В ходе которой нападающий схватил нож и нанес своему знакомому ножу ранения, несовместимые с жизнью», — отметили правоохранители.

Следователи вручили подозрение фигуранту по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее подозрение получил 40-летний мужчина в Харьковской области. Следствие полагает, что он убил своего знакомого. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, когда мужчины выпивали на общей кухне в общежитии, между ними возник конфликт. Фигурант схватил нож и нанес несовместимое с жизнью ножевое ранение своему знакомому, установили правоохранители.