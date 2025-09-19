Live
Грабеж на Салтовке: полиция задержала обидчика пожилой дамы

Происшествия 20:06   19.09.2025
Оксана Горун
Грабеж на Салтовке: полиция задержала обидчика пожилой дамы Фото создано с использованием ИИ

Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области 19 сентября сообщил об ограблении 74-летней женщины на Салтовке.

«Полиция задержала мужчину за грабеж в Салтовском районе. Злоумышленник подошел к 74-летней потерпевшей и сорвал с ушей золотые украшения», — проинформировали в ГУНП.

Мужчине сообщили о подозрении в грабеже. По информации полицейских, 36-летнему фигуранту за сорванные сережки грозит срок от 7 до 10 лет за решеткой. Сейчас решают вопрос меры пресечения.

Грабители на Харьковщине часто игнорируют любые моральные ограничения и нападают на беззащитных пожилых людей. Так, 1 сентября в поселке Савинцы Изюмского района мужчина вломился в дом к 69-летней пенсионерке, избил ее и отобрал имущество. Долго радоваться добыче ему не удалось  — подозреваемого задержали и также уже сообщили о подозрении по статье, которая предполагает наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Читайте также: Грабеж средь бела дня в Харькове: поймали мужчину, сорвавшего золотую цепочку

Автор: Оксана Горун
