Грабеж на Салтовке: полиция задержала обидчика пожилой дамы
Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области 19 сентября сообщил об ограблении 74-летней женщины на Салтовке.
«Полиция задержала мужчину за грабеж в Салтовском районе. Злоумышленник подошел к 74-летней потерпевшей и сорвал с ушей золотые украшения», — проинформировали в ГУНП.
Мужчине сообщили о подозрении в грабеже. По информации полицейских, 36-летнему фигуранту за сорванные сережки грозит срок от 7 до 10 лет за решеткой. Сейчас решают вопрос меры пресечения.
Грабители на Харьковщине часто игнорируют любые моральные ограничения и нападают на беззащитных пожилых людей. Так, 1 сентября в поселке Савинцы Изюмского района мужчина вломился в дом к 69-летней пенсионерке, избил ее и отобрал имущество. Долго радоваться добыче ему не удалось — подозреваемого задержали и также уже сообщили о подозрении по статье, которая предполагает наказание в виде 10 лет тюрьмы.
Дата публикации материала: 19 сентября 2025 в 20:06
