Грабеж средь бела дня в Харькове: поймали мужчину, сорвавшего золотую цепочку

Инцидент произошел в Холодногорском районе Харькова – неизвестный сорвал с шеи 52-летнего мужчины золотую цепочку с кулоном и сбежал, передают в ГУ НП Украины в Харьковской области.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали фигуранта. Им оказался 38-летний ранее судимый за аналогичное преступление харьковчанин. Во время проведения санкционированного обыска похищенная золотая цепь с кулоном обнаружена и изъята», – отметили в полиции.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 УКУ (грабеж).

На данный момент вероятный вор задержан, ему уже сообщили о подозрении в грабеже. Мужчине грозит десять лет тюрьмы.

