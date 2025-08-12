Live
Грабеж средь бела дня в Харькове: поймали мужчину, сорвавшего золотую цепочку

Происшествия 10:39   12.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Грабеж средь бела дня в Харькове: поймали мужчину, сорвавшего золотую цепочку Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Инцидент произошел в Холодногорском районе Харькова – неизвестный сорвал с шеи 52-летнего мужчины золотую цепочку с кулоном и сбежал, передают в ГУ НП Украины в Харьковской области.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали фигуранта. Им оказался 38-летний ранее судимый за аналогичное преступление харьковчанин. Во время проведения санкционированного обыска похищенная золотая цепь с кулоном обнаружена и изъята», – отметили в полиции.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 УКУ (грабеж).

На данный момент вероятный вор задержан, ему уже сообщили о подозрении в грабеже. Мужчине грозит десять лет тюрьмы.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
