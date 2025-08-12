Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок

Інцидент стався у Холодногірському районі Харкова – невідомий зірвав із шиї 52-річного чоловіка золотий ланцюжок із кулоном та втік, передають у ГУ НП України в Харківській області.

“В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали фігуранта. Ним виявився 38-річний раніше судимий за аналогічний злочин харків’янин. Під час проведення санкціонованого обшуку викрадений золотий ланцюг з кулоном виявлено та вилучено”, – зазначили в поліції.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж).

Наразі ймовірного злодія затримано, йому вже повідомили про підозру в пограбуванні. Чоловікові загрожує десять років ув’язнення.