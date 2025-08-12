Live
Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок

Події 10:39   12.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Інцидент стався у Холодногірському районі Харкова – невідомий зірвав із шиї 52-річного чоловіка золотий ланцюжок із кулоном та втік, передають у ГУ НП України в Харківській області.

“В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали фігуранта. Ним виявився 38-річний раніше судимий за аналогічний злочин харків’янин. Під час проведення санкціонованого обшуку викрадений золотий ланцюг з кулоном виявлено та вилучено”, – зазначили в поліції.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж).

Наразі ймовірного злодія затримано, йому вже повідомили про підозру в пограбуванні. Чоловікові загрожує десять років ув’язнення.

Читайте також: Двох чоловіків хотів перевезти через кордон поліціянт з Харківщини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
