Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Інцидент стався у Холодногірському районі Харкова – невідомий зірвав із шиї 52-річного чоловіка золотий ланцюжок із кулоном та втік, передають у ГУ НП України в Харківській області.
“В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали фігуранта. Ним виявився 38-річний раніше судимий за аналогічний злочин харків’янин. Під час проведення санкціонованого обшуку викрадений золотий ланцюг з кулоном виявлено та вилучено”, – зазначили в поліції.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж).
Наразі ймовірного злодія затримано, йому вже повідомили про підозру в пограбуванні. Чоловікові загрожує десять років ув’язнення.
12 Серпня 2025 в 10:39
