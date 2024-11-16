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Ніс сигарети повз касу: вісім років в’язниці “світять” харків’янину

Події 19:17   16.11.2024
Оксана Горун
Ніс сигарети повз касу: вісім років в’язниці “світять” харків’янину Фото: пресслужба ХМР

Жителя Харкова підозрюють у замаху на крадіжку: за версією поліції він намагався винести з супермаркету сигарети.

“Знаходячись в одному з супермаркетів міста, зловмисник взяв з полиці  чотири блоки сигарет та пройшов з майном повз касову зону, не оплативши товар. Загальна сума викраденого майна склала п’ять тисяч  гривень”, – повідомили подробиці події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліція пояснила: до них звернулися охоронці супермаркету, які затримали покупця на виході. Виявилося, що “затятий курець” – раніше засуджений харків’янин 1968 року народження. Йому вже повідомили про підозру за фактом крадіжки.

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“Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років”, – уточнили поліціянти.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 19:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителя Харкова підозрюють у замаху на крадіжку: за версією поліції він намагався винести з супермаркету сигарети".