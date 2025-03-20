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Заплатити за воду і реструктуризувати борги харків’яни можуть по-домашньому

Суспільство 21:27   20.03.2025
Елена Нагорная
Заплатити за воду і реструктуризувати борги харків’яни можуть по-домашньому Фото: КП «Харківводоканал»

Виїзні каси КП «Харківводоканал» почали працювати у місті.

Виїзні каси організували у відповідь на звернення мешканців, які через об’єктивні обставини не завжди мають можливість особисто відвідати підприємство, пояснили у КП.

20 березня комунальники працювали на вулиці Академіка Вальтера. Загалом у П’ятихатках підприємство обслуговує близько 4 тисяч споживачів.

«Ми заздалегідь попередили мешканців про запланований виїзд, щоб вони могли вирішити свої питання просто за місцем проживання. Зокрема, без комісії оплатити послуги водопостачання та водовідведення готівковим або безготівковим розрахунком, укласти договір на поетапне погашення боргів, подати документи для перерахунку тощо», — зазначила заступниця директора департаменту КП Олена Волочій.

Читайте також: Харків’яни накопичують борги за комуналку: хто може поплатитися майном 📹

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 21:27;

  • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виїзні каси КП «Харківводоканал» почали працювати у місті.".