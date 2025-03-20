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Заплатить за воду и реструктуризировать долги харьковчане могут по-домашнему

Общество 21:27   20.03.2025
Елена Нагорная
Заплатить за воду и реструктуризировать долги харьковчане могут по-домашнему Фото: КП «Харьковводоканал»

Выездные кассы КП «Харьковводоканал» начали работать в городе.

Выездные кассы организовали в ответ на обращения жителей, которые в силу объективных обстоятельств не всегда имеют возможность лично посетить предприятие, пояснили в КП.

20 марта коммунальщики работали на улице Академика Вальтера. Всего в Пятихатках предприятие обслуживает около 4 тысяч потребителей.

«Мы предупредили жителей о запланированном выезде, чтобы они могли решить свои вопросы прямо по месту жительства. В частности, без комиссии оплатить услуги водоснабжения и водоотведения наличным или безналичным расчетом, заключить договор на поэтапное погашение долгов, подать документы для перерасчета и т. д.», — отметила замдиректора департамента КП Елена Волочий.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 21:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выездные кассы КП «Харьковводоканал» начали работать в городе.".