Заплатить за воду и реструктуризировать долги харьковчане могут по-домашнему

Выездные кассы КП «Харьковводоканал» начали работать в городе.

Выездные кассы организовали в ответ на обращения жителей, которые в силу объективных обстоятельств не всегда имеют возможность лично посетить предприятие, пояснили в КП.

20 марта коммунальщики работали на улице Академика Вальтера. Всего в Пятихатках предприятие обслуживает около 4 тысяч потребителей.

«Мы предупредили жителей о запланированном выезде, чтобы они могли решить свои вопросы прямо по месту жительства. В частности, без комиссии оплатить услуги водоснабжения и водоотведения наличным или безналичным расчетом, заключить договор на поэтапное погашение долгов, подать документы для перерасчета и т. д.», — отметила замдиректора департамента КП Елена Волочий.