Заплатить за воду и реструктуризировать долги харьковчане могут по-домашнему
Фото: КП «Харьковводоканал»
Выездные кассы КП «Харьковводоканал» начали работать в городе.
Выездные кассы организовали в ответ на обращения жителей, которые в силу объективных обстоятельств не всегда имеют возможность лично посетить предприятие, пояснили в КП.
20 марта коммунальщики работали на улице Академика Вальтера. Всего в Пятихатках предприятие обслуживает около 4 тысяч потребителей.
«Мы предупредили жителей о запланированном выезде, чтобы они могли решить свои вопросы прямо по месту жительства. В частности, без комиссии оплатить услуги водоснабжения и водоотведения наличным или безналичным расчетом, заключить договор на поэтапное погашение долгов, подать документы для перерасчета и т. д.», — отметила замдиректора департамента КП Елена Волочий.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: касса, коммуналка, КП «Харьковводоканал», новости Харькова, оплата;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выездные кассы КП «Харьковводоканал» начали работать в городе.".