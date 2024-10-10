П’яний чоловік підпалив касу на АЗС в Харкові – поліція піймала підозрюваного

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив підпал касової зони на АЗС у Шевченківському районі. За даними копів, фігурант був напідпитку.

«Порушник взяв зі стелажа вітрини магазину пляшку з легкозаймистою речовиною, облив касову зону та підпалив. В результаті загорілися товари, касове обладнання та інше майно заправки», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Пожежу вогнегасником загасив працівник АЗС. Збитки правоохоронці оцінили у близько 70 тисяч гривень.

Зазначається, що поліцейські оперативно встановили особу ймовірного зловмисника. Ним виявився 46-річний житель Шевченківського району. Його затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Якщо його провину докажуть, фігуранту «світить» від 3 до 10 років тюрми.