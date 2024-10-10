П’яний чоловік підпалив касу на АЗС в Харкові – поліція піймала підозрюваного
У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив підпал касової зони на АЗС у Шевченківському районі. За даними копів, фігурант був напідпитку.
«Порушник взяв зі стелажа вітрини магазину пляшку з легкозаймистою речовиною, облив касову зону та підпалив. В результаті загорілися товари, касове обладнання та інше майно заправки», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Пожежу вогнегасником загасив працівник АЗС. Збитки правоохоронці оцінили у близько 70 тисяч гривень.
Зазначається, що поліцейські оперативно встановили особу ймовірного зловмисника. Ним виявився 46-річний житель Шевченківського району. Його затримали.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Якщо його провину докажуть, фігуранту «світить» від 3 до 10 років тюрми.
Читайте також: У Харкові підпалили авто жінки: під підозрою – її співмешканець (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АЗС, касса, підозра, поджег, поліція, пьяный, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «П’яний чоловік підпалив касу на АЗС в Харкові – поліція піймала підозрюваного»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив підпал касової зони на АЗС у Шевченківському районі. За даними копів, фігурант був напідпитку.".