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П’яний чоловік підпалив касу на АЗС в Харкові – поліція піймала підозрюваного

Суспільство 14:43   10.10.2024
Вікторія Яковенко
П’яний чоловік підпалив касу на АЗС в Харкові – поліція піймала підозрюваного Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив підпал касової зони на АЗС у Шевченківському районі. За даними копів, фігурант був напідпитку.

«Порушник взяв зі стелажа вітрини магазину пляшку з легкозаймистою речовиною, облив касову зону та підпалив. В результаті загорілися товари, касове обладнання та інше майно заправки», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Пожежу вогнегасником загасив працівник АЗС. Збитки правоохоронці оцінили у близько 70 тисяч гривень.

Зазначається, що поліцейські оперативно встановили особу ймовірного зловмисника. Ним виявився 46-річний житель Шевченківського району. Його затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Якщо його провину докажуть, фігуранту «світить» від 3 до 10 років тюрми.

поджег на АЗС в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив підпал касової зони на АЗС у Шевченківському районі. За даними копів, фігурант був напідпитку.".