Рецидивіст у формі та балаклаві напав на мешканку Харківщини та спалив її дім
36-річний чоловік, за версією слідства, 15 лютого у селі Вишневе Близнюківської громади здійснив розбійний напад на жінку та спалив її будинок.
Раніше судимий за майнові злочини місцевий житель повернувся з місць позбавлення волі у 2022 році, інформує ГУ Нацполіції у Харківській області.
Як встановило слідство, чоловік заздалегідь підготувався до нападу. У військовій формі, балаклаві та зі зброєю, схожою на автомат, він проник на територію домоволодіння 62-річної жінки. Коли вона відчинила двері, нападник вдарив її прикладом по голові, увірвався до оселі, продовжив бити господарку та вимагати гроші. Забравши 9 тисяч гривень, чоловік облив кімнату горючою рідиною та підпалив її. Жінку він витягнув з будинку, здійснив понад десять пострілів у повітря та втік.
Потерпілу ушпиталили, її будинок повністю згорів.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Йому загрожує до десяти років тюрми.
Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2025 в 20:27
