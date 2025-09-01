Рецидивист в форме и балаклаве напал на жительницу Харьковщины и сжег ее дом
36-летний мужчина, по версии следствия, 15 февраля в селе Вишневое Близнюковской громады совершил разбойное нападение на женщину и сжег ее дом.
Ранее судимый за имущественные преступления местный житель вернулся из мест лишения свободы в 2022 году, информирует ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как установило следствие, мужчина заранее подготовился к нападению. В военной форме, балаклаве и с оружием, похожим на автомат, он проник на территорию домовладения 62-летней женщины. Когда она открыла дверь, нападавший ударил ее прикладом по голове, ворвался в дом, продолжил избивать хозяйку и требовать деньги. Забрав 9 тысяч гривен, мужчина облил комнату горючим веществом и поджег. Женщину он вытащил из дома, произвел более десяти выстрелов в воздух и скрылся.
Пострадавшую госпитализировали, ее дом сгорел полностью.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: нападение, новости Харькова, полиция Харьковской области;
- • Дата публикации материала: 1 сентября 2025 в 20:27;
