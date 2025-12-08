Live

Внезапный конфликт: харьковчанин порезал ножом прохожего во Львове

Происшествия 18:33   08.12.2025
Елена Нагорная
Внезапный конфликт: харьковчанин порезал ножом прохожего во Львове Фото: sud.ua

26-летнего жителя Харькова суд во Львове взял под стражу без права внести залог. По версии следствия, он ударил ножом 56-летнего львовянина, с которым у него возник внезапный конфликт.

Сообщение о раненом на улице Наливайко во Львове правоохранители получили днем 4 декабря, информирует ГУ Нацполиции во Львовской области.

Полицейские установили, что между потерпевшим и другим прохожим возник внезапный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес львовянину удар ножом, после чего скрылся. Потерпевшего госпитализировали.

Вероятного нападавшего задержали недалеко от места происшествия. Им оказался 26-летний житель Харькова, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

По ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ мужчине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Как сообщала МГ «Объектив», девять лет за разбой в Харькове получил 22-летний мужчина. Преступление, за которое его судили, произошло в марте 2024 года. Обвиняемый  напал на 75-летнего на улице и избил так, что тот потерял сознание.

Читайте также: В Харькове водитель сбил мужчину и уехал с места ДТП: полиция ищет свидетелей

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификаций на Харьковщине
«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификаций на Харьковщине
08.12.2025, 10:06
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
08.12.2025, 17:21
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
07.12.2025, 17:01
ОВА: планируют ли эвакуировать жителей громад возле Печенежского водохранилища
ОВА: планируют ли эвакуировать жителей громад возле Печенежского водохранилища
08.12.2025, 16:07
«Нет другого выбора»: Сырский об усилении мобилизации и совершенствовании БЗВП
«Нет другого выбора»: Сырский об усилении мобилизации и совершенствовании БЗВП
08.12.2025, 11:46
Внезапный конфликт: харьковчанин порезал ножом прохожего во Львове
Внезапный конфликт: харьковчанин порезал ножом прохожего во Львове
08.12.2025, 18:33

Новости по теме:

05.12.2025
Громкое убийство военнослужащего ТЦК во Львове: жертва – харьковчанин
08.11.2025
Сегодня 8 ноября 2025: какой праздник и день в истории
05.10.2025
Массированная воздушная атака на Украину сегодня, 5 октября 2025: что известно
22.09.2025
Сегодня 22 сентября: какой праздник и день в истории
04.09.2025
Сегодня 4 сентября: какой день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Внезапный конфликт: харьковчанин порезал ножом прохожего во Львове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2025 в 18:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26-летнего жителя Харькова суд во Львове взял под стражу без права внести залог.".