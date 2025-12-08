Внезапный конфликт: харьковчанин порезал ножом прохожего во Львове

26-летнего жителя Харькова суд во Львове взял под стражу без права внести залог. По версии следствия, он ударил ножом 56-летнего львовянина, с которым у него возник внезапный конфликт.

Сообщение о раненом на улице Наливайко во Львове правоохранители получили днем 4 декабря, информирует ГУ Нацполиции во Львовской области.

Полицейские установили, что между потерпевшим и другим прохожим возник внезапный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес львовянину удар ножом, после чего скрылся. Потерпевшего госпитализировали.

Вероятного нападавшего задержали недалеко от места происшествия. Им оказался 26-летний житель Харькова, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

По ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ мужчине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Как сообщала МГ «Объектив», девять лет за разбой в Харькове получил 22-летний мужчина. Преступление, за которое его судили, произошло в марте 2024 года. Обвиняемый напал на 75-летнего на улице и избил так, что тот потерял сознание.