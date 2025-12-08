Live

В Харькове водитель сбил мужчину и уехал с места ДТП: полиция ищет свидетелей

Общество 13:48   08.12.2025
Виктория Яковенко
В Харькове водитель сбил мужчину и уехал с места ДТП: полиция ищет свидетелей Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла 2 декабря в 16:25 на перекрестке проспектов Льва Ландау и Юбилейного, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители отметили, что автомобиль сбил 72-летнего пешехода. Водитель покинул место происшествия и уехал в неизвестном направлении.

«Мужчина пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и его госпитализировали в больницу», — рассказали в полиции.

Сейчас идет расследование уголовного производства, открытого по ст. 286 УКУ.

Свидетелей и очевидцев аварии правоохранители просят позвонить по телефону: 067-900-86-47.

ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, 6 декабря под колесами авто погиб 40-летний сержант полиции Роман Карлашов, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Мужчина не дошел домой 300 метров.

Читайте также: Иностранец пытался провезти в Харьков набор оружия – НГУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
08.12.2025, 14:25
«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификаций на Харьковщине
«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификаций на Харьковщине
08.12.2025, 10:06
Сегодня 8 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 декабря 2025: какой праздник и день в истории
08.12.2025, 06:25
«Нет другого выбора»: Сырский об усилении мобилизации и совершенствовании БЗВП
«Нет другого выбора»: Сырский об усилении мобилизации и совершенствовании БЗВП
08.12.2025, 11:46
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
07.12.2025, 17:01
За неделю – семь обстрелов: враг выпустил на Харьков ракету и БпЛА – Терехов
За неделю – семь обстрелов: враг выпустил на Харьков ракету и БпЛА – Терехов
08.12.2025, 14:22

Новости по теме:

07.12.2025
Смертельное ДТП произошло на проспекте Аэрокосмическом в Харькове
03.12.2025
Ночью в Харькове произошло ДТП: вероятно пьяного водителя нашли неподалеку
02.12.2025
Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
02.12.2025
ДТП в Харькове: водитель сбил пожилую женщину, когда та переходила проспект
02.12.2025
Утром в Харькове сбили женщину: потерпевшая – в больнице (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове водитель сбил мужчину и уехал с места ДТП: полиция ищет свидетелей», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2025 в 13:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 2 декабря в 16:25 на перекрестке проспектов Льва Ландау и Юбилейного, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".