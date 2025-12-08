В Харькове водитель сбил мужчину и уехал с места ДТП: полиция ищет свидетелей

Авария произошла 2 декабря в 16:25 на перекрестке проспектов Льва Ландау и Юбилейного, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители отметили, что автомобиль сбил 72-летнего пешехода. Водитель покинул место происшествия и уехал в неизвестном направлении.

«Мужчина пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и его госпитализировали в больницу», — рассказали в полиции.

Сейчас идет расследование уголовного производства, открытого по ст. 286 УКУ.

Свидетелей и очевидцев аварии правоохранители просят позвонить по телефону: 067-900-86-47.

