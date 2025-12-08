В Харькове водитель сбил мужчину и уехал с места ДТП: полиция ищет свидетелей
Авария произошла 2 декабря в 16:25 на перекрестке проспектов Льва Ландау и Юбилейного, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители отметили, что автомобиль сбил 72-летнего пешехода. Водитель покинул место происшествия и уехал в неизвестном направлении.
«Мужчина пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и его госпитализировали в больницу», — рассказали в полиции.
Сейчас идет расследование уголовного производства, открытого по ст. 286 УКУ.
Свидетелей и очевидцев аварии правоохранители просят позвонить по телефону: 067-900-86-47.
Напомним, 6 декабря под колесами авто погиб 40-летний сержант полиции Роман Карлашов, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Мужчина не дошел домой 300 метров.
