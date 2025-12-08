Live

У Харкові водій збив чоловіка і поїхав з місця ДТП: поліція шукає свідків

Суспільство 13:48   08.12.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові водій збив чоловіка і поїхав з місця ДТП: поліція шукає свідків Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія сталася 2 грудня о 16:25 на перехресті проспектів Льва Ландау та Ювілейного, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці зазначили, що автомобіль збив 72-річного пішохода. Водій покинув місце події та поїхав у невідомому напрямку.

«Чоловік перетинав проїжджу частину по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні», – розповіли в поліції.

Наразі триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 286 ККУ.

Свідків та очевидців аварії правоохоронці просять зателефонувати за номером: 067-900-86-47.

ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, 6 грудня під колесами авто загинув 40-річний сержант поліції Роман Карлашов, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Чоловік не дійшов додому 300 метрів.

Автор: Вікторія Яковенко
