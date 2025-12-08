У Харкові водій збив чоловіка і поїхав з місця ДТП: поліція шукає свідків
Аварія сталася 2 грудня о 16:25 на перехресті проспектів Льва Ландау та Ювілейного, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці зазначили, що автомобіль збив 72-річного пішохода. Водій покинув місце події та поїхав у невідомому напрямку.
«Чоловік перетинав проїжджу частину по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні», – розповіли в поліції.
Наразі триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 286 ККУ.
Свідків та очевидців аварії правоохоронці просять зателефонувати за номером: 067-900-86-47.
Нагадаємо, 6 грудня під колесами авто загинув 40-річний сержант поліції Роман Карлашов, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Чоловік не дійшов додому 300 метрів.
