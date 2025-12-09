Live

Недоплатил в горбюджет миллионы: от застройщика требуют вернуть деньги

Происшествия 10:41   09.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Недоплатил в горбюджет миллионы: от застройщика требуют вернуть деньги

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что через суд требуют от застройщика вернуть почти 7,7 миллиона гривен, которые недополучил городской бюджет. 

«Слободская окружная прокуратура г. Харькова обратилась в суд с исковым заявлением в интересах государства в лице Харьковского городского совета по взысканию с застройщика средств долевого участия в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города», – объяснили в прокуратуре.

Строительство многофункционального комплекса с квартирами и подземным паркингом началось еще в 2019 году. В ноябре 2023 – его ввели в эксплуатацию. Однако, по информации правоохранителей, обязательные средства долевого участия не перечислили в городской бюджет. Тем самым застройщик нарушил требования законодательства.

«Общая жилая площадь объекта превышает 13,6 тыс. кв. м. Сумма долевого участия, которая подлежала оплате, — более 6 млн. гривен. С учетом индекса инфляции и 3% годовых прокуратура в целом требует взыскать в пользу Харьковского городского совета почти 7,7 млн. гривен», – передают в ведомстве.

Дело рассматривает Хозяйственный суд Харьковской области.

Читайте также: Аварийные отключения начались на Харьковщине – причину сообщили энергетики

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 9 декабря: РФ продвинулась на Боровском направлении
Новости Харькова — главное 9 декабря: РФ продвинулась на Боровском направлении
09.12.2025, 10:01
Масштабное возгорание на предприятии в Харькове тушил пожарный поезд (видео)
Масштабное возгорание на предприятии в Харькове тушил пожарный поезд (видео)
08.12.2025, 21:02
Сегодня 9 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 декабря 2025: какой праздник и день в истории
09.12.2025, 06:00
Аварийные отключения начались на Харьковщине – причину сообщили энергетики
Аварийные отключения начались на Харьковщине – причину сообщили энергетики
09.12.2025, 08:49
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
08.12.2025, 21:57
Привязал женщину к стулу, а потом вынес технику и деньги: подозревают местного
Привязал женщину к стулу, а потом вынес технику и деньги: подозревают местного
09.12.2025, 11:52

Новости по теме:

03.12.2025
Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»
25.11.2025
Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове
19.11.2025
Сколько выделил Харьковский горсовет на поддержку военных
19.11.2025
Миллионы на зарплаты коммунальщикам и отопление: изменения в бюджете Харькова
14.11.2025
Харьковщина получит более 260 млн грн из госбюджета: куда пойдут деньги


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Недоплатил в горбюджет миллионы: от застройщика требуют вернуть деньги», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2025 в 10:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что через суд требуют от застройщика вернуть почти 7,7 миллиона гривен, которые недополучил городской бюджет. ".