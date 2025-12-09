Недоплатил в горбюджет миллионы: от застройщика требуют вернуть деньги

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что через суд требуют от застройщика вернуть почти 7,7 миллиона гривен, которые недополучил городской бюджет.

«Слободская окружная прокуратура г. Харькова обратилась в суд с исковым заявлением в интересах государства в лице Харьковского городского совета по взысканию с застройщика средств долевого участия в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города», – объяснили в прокуратуре.

Строительство многофункционального комплекса с квартирами и подземным паркингом началось еще в 2019 году. В ноябре 2023 – его ввели в эксплуатацию. Однако, по информации правоохранителей, обязательные средства долевого участия не перечислили в городской бюджет. Тем самым застройщик нарушил требования законодательства.

«Общая жилая площадь объекта превышает 13,6 тыс. кв. м. Сумма долевого участия, которая подлежала оплате, — более 6 млн. гривен. С учетом индекса инфляции и 3% годовых прокуратура в целом требует взыскать в пользу Харьковского городского совета почти 7,7 млн. гривен», – передают в ведомстве.

Дело рассматривает Хозяйственный суд Харьковской области.