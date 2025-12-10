Live

За решетку отправился педофил, надругавшийся над 11-летней – прокуратура

Происшествия 11:15   10.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьковская областная прокуратура информирует, что приговор получил мужчина, который изнасиловал свою 11-летнюю соседку. Он «сядет» на 13 лет. 

Трагедия произошла в июне 2023 года. Тогда житель одного из сел Чугуевского района предложил своей 11-летней соседке купить куриные яйца, которые он принес со своей работы – с агрофирмы.

«Девочка ушла домой, взяла у бабушки деньги и вернулась. Сосед провел ее в свой дом, где изнасиловал. Правоохранители разоблачили его в июле 2023 года», – пишут в ведомстве.

После чего педофила отправили в тюрьму без права внесения залога.

«При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной и Чугуевской окружной прокуратур мужчина признан виновным в изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины)», – отметили в прокуратуре.

Теперь он проведет 13 лет в тюрьме.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
