За решетку отправился педофил, надругавшийся над 11-летней – прокуратура
Харьковская областная прокуратура информирует, что приговор получил мужчина, который изнасиловал свою 11-летнюю соседку. Он «сядет» на 13 лет.
Трагедия произошла в июне 2023 года. Тогда житель одного из сел Чугуевского района предложил своей 11-летней соседке купить куриные яйца, которые он принес со своей работы – с агрофирмы.
«Девочка ушла домой, взяла у бабушки деньги и вернулась. Сосед провел ее в свой дом, где изнасиловал. Правоохранители разоблачили его в июле 2023 года», – пишут в ведомстве.
После чего педофила отправили в тюрьму без права внесения залога.
«При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной и Чугуевской окружной прокуратур мужчина признан виновным в изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины)», – отметили в прокуратуре.
Теперь он проведет 13 лет в тюрьме.
Читайте также: Привязал женщину к стулу, а потом вынес технику и деньги: подозревают местного
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: приговор, прокуратура, суд, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «За решетку отправился педофил, надругавшийся над 11-летней – прокуратура», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 11:15;