Борець з українською мовою Брагар може очолити Комітет ВР із свободи слова

Комітет парламенту з питань свободи слова та інформації замість арештованого Нестора Шуфрича може очолити нині заступник голови цього органу Євгеній Брагар, відомий тим, що боровся з українською мовою і є прихильником Шарія.

Про це повідомляє видання Лівий Берег.

Євгеній (саме так – усупереч нормам української мови – іменує себе нардеп) Брагар став депутатом за виборчим списком «Слуги народу» (номер 76).

Потрапляння 25-річного хлопця без політичного чи професійного досвіду у прохідну частину виборчого списку виглядало б дивним, проте не для «Слуги народу» зразка 2019-го – тоді у президентській партії опинилося чимало випадкових людей. Утім є й інше пояснення: за версією колишнього очільника голови ОП Андрія Богдана, мати Євгенія тісно пов’язана з родиною Зеленського. «Чи то няня його дітей, чи… Тобто людина, яка довгу історію пройшла з ним. Він її дуже цінує», – заявив він в одному інтерв’ю. Депутат у відповідь назвав заяву Богдана «п’яною маячнею».

У парламенті Євгеній Брагар запам’ятався насамперед не як законотворець, а як активний борець проти української мови та генератор кількох гучних медійних скандалів.

Першим скандальним виступом стала заява 24 вересня 2019-го в ефірі телеканалу «Рада» про те, що держава не повинна фінансувати патріотичні фільми на кшталт «Кіборгів», бо «вони не принесуть прибутків». Натомість кошти потрібно виділяти на такі стрічки, як «Свінгери», «Дзідзьо» та «Скажене весілля». Тоді ж Брагар зізнався, що не вважає Росію ворогом, а лише режим Путіна. Утім цей спіч помітили аж після того, як Брагар вскочив у наступні халепи.

Наприкінці січня 2020-го Євгеній Брагар став на захист водія автобуса Луцьк – Київ, який відмовив волонтеркам Ярині Чорногуз та Анастасії Конфедерат у проханні вимкнути російський серіал під час поїздки. У підсумку дівчата, які до Києва прямували з похорону загиблого на Донбасі Миколи Сорочука, мусили вийти з автобуса посеред траси.

Брагар на Facebook назвав волонтерок «дівчатами націоналістичних поглядів». Лише виступом у соцмережах депутат не обмежився – він написав на одну волонтерку заяву в поліцію, вимагаючи притягти її до кримінальної відповідальності. «Заяву подано щодо висловлювань про те, що російська мова не повинна звучати в Україні. Це висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою», – пояснив Брагар.

Під час дискусії на закид нардепки Яни Зінкевич, що дії водія суперечили Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Брагар заявив, що ставиться «різко негативно» до цього документа, тобто до закону.

Знову ж самими словами не обійшлося: разом з іншими ненависниками українізації – Максимом Бужанським, Георгієм Мазурашу, Євгенієм Шевченком, Данилом Гетманцевим, Артемом Дмитруком, Олександром Дубінським та іншими нардепами від «Слуги» – подав у січні 2021-го законопроєкт зі змінами до Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який передбачав скасування штрафів за відмову надавати послуги українською мовою.

У лютому 2020-го Євгеній Брагар потрапив у ще один скандал, дуже красномовно проявивши масштаб особистості. У телеефірі на запитання пенсіонерки з Кіровоградської області, як прожити, якщо вся пенсія йде на оплату комуналки, він заявив: «Якщо собака у дворі елітної породи, вона може її продати будь-якої миті і спокійно заплатити».

Такий нерозумний випад у бік виборців здивував (м’яко кажучи) президентську фракцію. Її керівництво порадило своєму депутатові зробити «певну паузу» в спілкуванні з медіа.

У підсумку упродовж 2020-го Брагар жодного разу не виступав у парламенті. Проте засвітився у підтримці одіозного російського пропагандиста Анатолія Шарія: відправив йому донат на тисячу гривень з припискою «не все в слуге народа такие как вы думаете» (орфографія та пунктуація автора збережені).

4 липня 2021-го співробітники патрульної поліції зупинили “Toyota Camry”, за кермом якої перебував Брагар, – за непідсвічений державний номер автомобіля. Під час перевірки поліцейські запідозрили, що нардеп у стані наркотичного сп’яніння, і запропонували йому пройти медичне обстеження. Про що склали протокол. Крім того, згодом вони розповіли, що депутат і його помічник погрожували їм.