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СБУ прийшла з обшуками до Шуфрича за підозрою в держзраді – ЗМІ

Політика 09:12   15.09.2023
Олена Нагорна
СБУ прийшла з обшуками до Шуфрича за підозрою в держзраді – ЗМІ

Зранку 15 вересня СБУ прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ.

Його підозрюють у державній зраді, пише видання “Українська правда” з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними слідства, Шуфрич співпрацював зі співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, силовики прийшли додому до Шуфрича в селищі Козин Київської області, й зараз проходять понад 50 обшуків у справі.

“За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики”, – пише Бутусов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку 15 вересня СБУ прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ.".