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СБУ задержала нардепа Шуфрича по подозрению в госизмене — СМИ

Политика 09:12   15.09.2023
Елена Нагорная
СБУ задержала нардепа Шуфрича по подозрению в госизмене — СМИ Фото: Юрий Бутусов

СБУ утром 15 сентября задержала нардепа Нестора Шуфрича. Его подозревают в государственной измене, сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его данным, Шуфрича задержали у него дома в селе Козин Киевской области, и сейчас проходят более 50 обысков по делу.

«Шуфрич является фигурантом дела о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. По заключению следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российский пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена», — пишет Бутусов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 09:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ утром 15 сентября задержала нардепа Нестора Шуфрича. Его подозревают в государственной измене, сообщил журналист Юрий Бутусов.".