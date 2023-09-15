СБУ задержала нардепа Шуфрича по подозрению в госизмене — СМИ

СБУ утром 15 сентября задержала нардепа Нестора Шуфрича. Его подозревают в государственной измене, сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его данным, Шуфрича задержали у него дома в селе Козин Киевской области, и сейчас проходят более 50 обысков по делу.

«Шуфрич является фигурантом дела о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. По заключению следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российский пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена», — пишет Бутусов.

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