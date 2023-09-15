СБУ задержала нардепа Шуфрича по подозрению в госизмене — СМИ
Фото: Юрий Бутусов
СБУ утром 15 сентября задержала нардепа Нестора Шуфрича. Его подозревают в государственной измене, сообщил журналист Юрий Бутусов.
По его данным, Шуфрича задержали у него дома в селе Козин Киевской области, и сейчас проходят более 50 обысков по делу.
«Шуфрич является фигурантом дела о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. По заключению следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российский пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена», — пишет Бутусов.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 09:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ утром 15 сентября задержала нардепа Нестора Шуфрича. Его подозревают в государственной измене, сообщил журналист Юрий Бутусов.".